Donald Trump przemówił po próbie ataku podczas balu. "Nie było ostrzeżeń"
Donald Trump podczas konferencji prasowej w Białym Domu odniósł się do zdarzenia, do którego doszło po rozpoczęciu gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie. Prezydent USA ocenił, że prawdopodobnie był celem napastnika oraz podkreślił, że postrzelony tego wieczoru agent Secret Service jest w dobrym stanie.
- Donald Trump poinformował, że podczas gali w Waszyngtonie został przeprowadzony atak, podczas którego postrzelono agenta Secret Service. Sam Trump był prawdopodobnie celem napastnika.
- Trump przekazał, że napastnik działał najprawdopodobniej sam, został ujęty po zdarzeniu. Z ustaleń śledczych wynika, że był gościem hotelu, w którym odbywało się wydarzenie.
- Po incydencie ewakuowano prezydenta, pierwszą damę, wiceprezydenta oraz innych członków gabinetu. Trwa śledztwo. Sprawca ma usłyszeć zarzuty zaatakowania urzędnika federalnego z użyciem broni.
Donald Trump odniósł się do zdarzania, do którego doszło podczas gali korespondentów.
Konferencję prasową zwołał krótko po tym, jak na balu z udziałem prezydenta USA, jego małżonki i wielu urzędników Białego Domu, mężczyzna otworzył ogień.
Atak podczas gali w Waszyngtonie. Trump sądzi, że był celem napastnika
W trakcie spotkania z dziennikarzami Trump przekazał, że postrzelony tego wieczoru agent Secret Service jest w dobrym stanie.
Przywódca ujawnił, że napastnik pochodzi z Kalifornii. Trump ocenił, że działał najprawdopodobniej w pojedynkę, ponadto nazwał go mianem "szaleńca". W odpowiedzi na pytanie, czy sądzi, że był celem napastnika, odparł: "Chyba tak". Dodał, że przed rozpoczęciem gali nie było ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
Donald Trump oświadczył przy okazji, że sobotnie zdarzenie nie powstrzyma go przed wygraniem wojny z Iranem. Jak jednak zaznaczył, nie sądzi, by te kwestie były ze sobą powiązane.
Waszyngton. Napastnik został ujęty, Trump podziękował służbom za sprawną akcję
Po zdarzeniu prezydent USA zamieścił też wpis w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, w którym poinformował, że osoba, która oddała strzały podczas kolacji, została ujęta. W tym kontekście pochwalił również Secret Service i organy ścigania za sprawnie przeprowadzoną akcję.
"Co za wieczór w D.C. Secret Service i organy ścigania wykonały wspaniałą pracę. Zadziałali szybko i odważnie. Strzelec został złapany i zaproponowałem: NIECH SHOW TRWA, ale to będzie całkowicie kierowane przez organy ściągania. Wkrótce podejmą decyzję. Bez względu na tę decyzję, ten wieczór będzie zdecydowanie inny, niż planowaliśmy i po prostu będziemy musieli to zrobić jeszcze raz. Prezydent Donald J. Trump" - napisał.
Trump w kolejnym wpisie przekazał, że pierwsza dama, wiceprezydent i wszyscy inni członkowie jego gabinetu są "w doskonałym stanie".
Atak na prezydenta USA. W hotelu słychać było strzały, podjęto decyzję o ewakuacji
Przypomnijmy, że niedługo po rozpoczęciu gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie słychać było głośne dźwięki, przypominające strzały.
W związku ze zdarzeniem prezydent USA, który przebywał w tym momencie na scenie, został ewakuowany. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu. Zdarzenie było transmitowane na żywo.
Dodajmy, że poza członkami gabinetu - sekretarzem stanu Marco Rubio i szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem - na sali obecni byli znani dziennikarze i politycy. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami.
Napastnik nie dotarł do sali balowej. Na ten moment nie wiadomo, jaki był jego motyw. Przedstawiciel FBI powiadomił, że osoba ta była uzbrojona w strzelbę i próbowała przedrzeć się przez zabezpieczenia.
Napastnik strzelił w stronę agenta Secret Service. Agent miał jednak na sobie kamizelkę kuloodporną. Po zdarzeniu został przetransportowany do szpitala.
Z relacji prokuratury wynika, że ujęty sprawca zostanie postawiony przed sądem w poniedziałek. Ma usłyszeć zarzuty popełnienia poważnego przestępstwa z użyciem broni palnej oraz ataku przy pomocy broni na urzędnika federalnego. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że był gościem hotelu, w którym odbywała się gala.