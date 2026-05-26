W skrócie Donald Trump ma zaplanowane coroczne badania lekarskie, a amerykańskie media zwracają uwagę na jego trzecią wizytę w centrum medycznym w ciągu 13 miesięcy oraz siniaki na rękach.

Według Białego Domu badanie prezydenta to rutynowa i prewencyjna procedura, a sam Trump zapewnia, że czuje się bardzo dobrze.

Lekarz prezydenta Sean Barbabella podkreśla dobry stan zdrowia Trumpa, mimo publicznych spekulacji i komentarzy związanych z jego wiekiem oraz kondycją fizyczną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacja na temat corocznych badań lekarskich prezydenta Donalda Trumpa została przekazana przez Biały Dom kilka tygodni temu. Amerykańscy urzędnicy podkreślali wtedy, że wizyta ma charakter "rutynowy" oraz "prewencyjny".

Trump, który w czerwcu będzie obchodził 80. urodziny, jest najstarszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych w historii. Sam polityk zapewnia jednak, że "czuje się jak 50 lat temu".

Donald Trump przejdzie badania lekarskie. Biały Dom uspokaja, media spekulują

Ostatnia planowa wizyta lekarska amerykańskiego przywódcy odbyła się w kwietniu zeszłego roku. Później jednak Trump przechodził badania dwukrotnie - w październiku i grudniu, kiedy został skierowany na tomografię komputerową.

Informacje te, wraz z widoczną opuchlizną na kostkach i siniakami na dłoniach polityka, wzbudziły falę spekulacji w amerykańskich mediach. Sam Trump odniósł się do nich w styczniu w rozmowie z "The Wall Street Journal".

Siniak na ręce prezydenta Donalda Trumpa FABRICE COFFRINI AFP

Prezydent USA stwierdził wtedy, że żałuje poddania się grudniowemu badaniu ze względu na medialną reakcję, a zasinienia na rękach, często zakrywane makijażem, przypisał przyjmowaniu w dużych dawkach aspiryny.

Stan zdrowia Donalda Trumpa. Fala spekulacji w mediach

Biały Dom przekonuje o dobrym zdrowiu Donalda Trumpa. Lekarz prezydenta, doktor Sean Barbabella, zdecydowanie twierdzi, że polityk "pozostaje w doskonałym ogólnym stanie zdrowia".

Kwestia kondycji fizycznej i psychicznej przywódcy USA była jednym z najistotniejszych aspektów ostatniej kampanii prezydenckiej.

Republikanie zarzucali wtedy Joe Bidenowi, o trzy lata starszemu od Trumpa, że ten ze względu na słabe zdrowie i problemy z koncentracją i pamięcią nie powinien pełnić najważniejszego urzędu w kraju.

USA. Stan zdrowia Trumpa budzi obawy Amerykanów

Prezydenci USA nie są zobowiązani do ujawniania swojej dokumentacji medycznej, choć coroczne wizyty w Walter Reed stały się tradycją - zauważa "Washington Post". Tymczasem, jak wskazują badania opinii publicznej, stan zdrowia Donalda Trumpa budzi zaniepokojenie także wśród zwykłych Amerykanów.

Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla Reutersa w kwietniu bieżącego roku, 51 proc. obywateli USA uważa, że zdolności umysłowe prezydenta pogorszyły się w 2025 i na początku 2026 roku.

Podobne badanie przeprowadzone przez tę samą pracownię dla "Washington Post" pokazało, że tylko 40 proc. Amerykanów uważa, że Trump jest w wystarczającej kondycji psychicznej, aby pełnić swoje obowiązki - o 7 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Źródła: NPR, "Washington Post", "The Independent"





"Wydarzenia": Awantura o mozaikę. Interweniował konserwator zabytków Polsat News