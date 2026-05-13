Donald Trump pokazał mapę, która może wywołać międzynarodowy skandal
Donald Trump pokazał mapę, na której terytorium Wenezueli zostało oznaczone amerykańską flagą. Dzień wcześniej media obiegła kontrowersyjna deklaracja, którą miał usłyszeć od prezydenta USA korespondent Fox News. "Powiedział, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem" - napisał dziennikarz.
W skrócie
- Donald Trump udostępnił mapę, na której terytorium Wenezueli oznaczone jest amerykańską flagą, a wcześniej media przekazały jego wypowiedź o rozważaniu uczynienia tego kraju 51. stanem USA.
- Rzeczniczka Białego Domu nie skomentowała sprawy, podkreślając jedynie, że prezydent nie akceptuje utrzymywania status quo.
- Delcy Rodriguez oświadczyła, że Wenezuela pozostaje niepodległym państwem i zapowiedziała dalszą obronę suwerenności podczas rozprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.
"Właśnie rozmawiałem przez telefon z Donaldem Trumpem. Powiedział mi, że na poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA..." - poinformował w poniedziałek dziennikarz Fox News John Roberts.
Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly odmówiła później komentarza dla Associated Press, twierdząc jedynie, że prezydent jest "znany z tego, że nigdy nie akceptuje status quo" - nie godzi się z panującymi zasadami.
Trump sugestywnie o Wenezueli. Pokazał mapę
Dzień później prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował na platformie Truth Social mapę przedstawiającą część Ameryki Południowej z terytorium Wenezueli oznaczonym flagą USA.
Sugestia, że po obaleniu reżimu Nicolasa Maduro przez amerykańskie siły władzę w Caracas mogliby sprawować Amerykanie, pojawiała się ze strony Trumpa także wcześniej.
"Ostatnio dobre rzeczy przytrafiają się Wenezueli. Zastanawiam się, na czym polega ta magia. Status stanowy nr 51, ktoś zainteresowany?" - napisał Trump w marcu.
"Wenezuela to nie kolonia". Rodriguez w obronie suwerenności kraju
Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez zareagowała w poniedziałek na doniesienia dziennikarza Fox News, podkreślając, że jej kraj jest niepodległy.
- Będziemy nadal bronić naszej integralności, suwerenności, niepodległości, naszej historii - powiedziała dziennikarzom. Jak dodała, Wenezuela to "wolny kraj, nie kolonia".
Rodriguez przemawiała przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze podczas ostatniego dnia rozpraw dotyczących sporu między jej krajem a sąsiednią Gujaną o rozległy region Essequibo, bogaty w złoża minerałów i ropy naftowej.
Źródło: Associated Press