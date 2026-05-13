Donald Trump pokazał mapę, która może wywołać międzynarodowy skandal

W skrócie Donald Trump udostępnił mapę, na której terytorium Wenezueli oznaczone jest amerykańską flagą, a wcześniej media przekazały jego wypowiedź o rozważaniu uczynienia tego kraju 51. stanem USA.

Rzeczniczka Białego Domu nie skomentowała sprawy, podkreślając jedynie, że prezydent nie akceptuje utrzymywania status quo.

Delcy Rodriguez oświadczyła, że Wenezuela pozostaje niepodległym państwem i zapowiedziała dalszą obronę suwerenności podczas rozprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

"Właśnie rozmawiałem przez telefon z Donaldem Trumpem. Powiedział mi, że na poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA..." - poinformował w poniedziałek dziennikarz Fox News John Roberts.

Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly odmówiła później komentarza dla Associated Press, twierdząc jedynie, że prezydent jest "znany z tego, że nigdy nie akceptuje status quo" - nie godzi się z panującymi zasadami.

Trump sugestywnie o Wenezueli. Pokazał mapę

Dzień później prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował na platformie Truth Social mapę przedstawiającą część Ameryki Południowej z terytorium Wenezueli oznaczonym flagą USA.

Sugestia, że po obaleniu reżimu Nicolasa Maduro przez amerykańskie siły władzę w Caracas mogliby sprawować Amerykanie, pojawiała się ze strony Trumpa także wcześniej.

"Ostatnio dobre rzeczy przytrafiają się Wenezueli. Zastanawiam się, na czym polega ta magia. Status stanowy nr 51, ktoś zainteresowany?" - napisał Trump w marcu.

"Wenezuela to nie kolonia". Rodriguez w obronie suwerenności kraju

Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez zareagowała w poniedziałek na doniesienia dziennikarza Fox News, podkreślając, że jej kraj jest niepodległy.

- Będziemy nadal bronić naszej integralności, suwerenności, niepodległości, naszej historii - powiedziała dziennikarzom. Jak dodała, Wenezuela to "wolny kraj, nie kolonia".

Rodriguez przemawiała przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze podczas ostatniego dnia rozpraw dotyczących sporu między jej krajem a sąsiednią Gujaną o rozległy region Essequibo, bogaty w złoża minerałów i ropy naftowej.

Źródło: Associated Press

