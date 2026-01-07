W skrócie Donald Trump podczas spotkania z Republikanami żartował ze swoich umiejętności tanecznych i przyznał, że jego żona Melania uważa je za nieodpowiednie dla prezydenta.

Prezydent opowiedział anegdotę o Melanii, która nie aprobuje jego tańca i twierdzi, że to "nieprezydenckie".

Trump naśladował także podnoszących ciężary, co wywołało śmiech wśród zgromadzonych, a nagranie z przemówienia szybko stało się popularne w internecie.

- Moja żona nie znosi, kiedy tak robię. Jest bardzo elegancką osobą. Twierdzi, że to "nieprezydenckie" - poskarżył się Trump podczas przemówienia na spotkaniu członków Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów.

- Odpowiedziałem jej: "Ale przecież zostałem prezydentem". Nienawidzi, kiedy tańczę - dodał prezydent. Stwierdził także, że Melania zapytała go, czy "wyobraża sobie tańczącego Roosevelta".

Prezydent Stanów Zjednoczonych kontynuował swoją opowieść. - Ludzie bardzo lubią, kiedy tańczę, powiedziałem. Odpowiedziała mi: Nie, nie lubią tego. Starają się tylko być dla ciebie mili - stwierdził prezydent.

- To nie jest prawda. Ludzie szaleją, kiedy to robię. Krzyczą: "Tańcz, tańcz" - dodał Donald Trump.

Prezydent kontynuował swoje przemówienie wspominając o swoich kpinach z osób transseksualnych podnoszących ciężary. - Melania powiedziała, że podnoszenie ciężarów jest straszne - stwierdził Trump.

Polityk zaczął następnie naśladować podnoszących ciężary, unosząc ręce nad głowę i głośno przy tym krzycząc. - Mógłbym być dużo bardziej obrazowy, ale ktoś mnie obserwuje - dodał.

Jego zachowanie wywołało głośny śmiech na widowni, a film z nagraniem przemówienia szybko zdobył internetową popularność.

