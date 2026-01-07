Donald Trump podzielił się historią o żonie. "Nie znosi, kiedy to robię"

- Moja żona nie znosi, kiedy tak robię. Jest bardzo elegancką osobą - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas przemówienia na spotkaniu członków Partii Republikańskiej. Jak się okazało, chodzi o umiejętności taneczne prezydenta. - Twierdzi, że to "nieprezydenckie" - poskarżył się Trump.

Para elegancko ubranych osób w delikatnym uścisku podczas oficjalnego wydarzenia, kobieta patrzy poważnie na mężczyznę, tło jest rozmyte i neutralne.
Melania Trump nie jest w stanie przyzwyczaić się do tańca mężaANNA MONEYMAKERAFP

- Moja żona nie znosi, kiedy tak robię. Jest bardzo elegancką osobą. Twierdzi, że to "nieprezydenckie" - poskarżył się Trump podczas przemówienia na spotkaniu członków Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów.

- Odpowiedziałem jej: "Ale przecież zostałem prezydentem". Nienawidzi, kiedy tańczę - dodał prezydent. Stwierdził także, że Melania zapytała go, czy "wyobraża sobie tańczącego Roosevelta".

Prezydent Stanów Zjednoczonych kontynuował swoją opowieść. - Ludzie bardzo lubią, kiedy tańczę, powiedziałem. Odpowiedziała mi: Nie, nie lubią tego. Starają się tylko być dla ciebie mili - stwierdził prezydent.

Donald Trump podzielił się historią o swojej żonie. "Nie znosi tego"

- To nie jest prawda. Ludzie szaleją, kiedy to robię. Krzyczą: "Tańcz, tańcz" - dodał Donald Trump.

Prezydent kontynuował swoje przemówienie wspominając o swoich kpinach z osób transseksualnych podnoszących ciężary. - Melania powiedziała, że podnoszenie ciężarów jest straszne - stwierdził Trump.

Polityk zaczął następnie naśladować podnoszących ciężary, unosząc ręce nad głowę i głośno przy tym krzycząc. - Mógłbym być dużo bardziej obrazowy, ale ktoś mnie obserwuje - dodał.

Jego zachowanie wywołało głośny śmiech na widowni, a film z nagraniem przemówienia szybko zdobył internetową popularność.

