W skrócie Donald Trump sugeruje możliwość ubiegania się o "czwartą kadencję", mimo ograniczeń wynikających z 22. poprawki do Konstytucji USA.

W mediach społecznościowych pojawiły się materiały promocyjne z napisami "Trump 2028" oraz hasłem "przepisać prawo", udostępniane przez Trumpa i jego zwolenników.

Steve Bannon wspomina o istnieniu planu obejścia 22. poprawki, nie ujawniając jednak szczegółów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Rekordowe liczby wszędzie! Może by tak spróbować czwartej kadencji?" - zapytał Donald Trump na platformie Truth Social.

W rozmowach z mediami Trump podkreślał, że hipotetyczna "trzecia kadencja" byłaby tak naprawdę jego "czwartą kadencją", ponieważ - jego zdaniem - poprzednie wybory w 2020 roku były sfałszowane.

Prezydent twierdzi też, że Amerykanie popierają jego przywództwo. W rzeczywistości większość najnowszych sondaży wskazuje, że Donald Trump może liczyć na poparcie około 40 proc. Amerykanów, podczas gdy ponad połowa ankietowanych ocenia go negatywnie.

Donald Trump podsyca emocje. Koszulki z napisem "Przepisać prawo"

Obecnie Trump po raz drugi - i konstytucyjnie ostatni - sprawuje prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Pojawiają się jednak głosy, że mógłby chcieć utrzymać władzę. Sam, zamiast studzić emocje, zdaje się być przychylny takim opiniom.

Oficjalnie podjęcia kolejnej kadencji zabrania Trumpowi 22. poprawka do Konstytucji USA. "Nikt nie może być wybrany na urząd prezydenta więcej niż dwa razy" - stwierdzono w dokumencie.

Mimo to zarówno sam prezydent, jak i przychylni mu politycy, udostępniają w mediach społecznościowych materiały, które mieszają w opinii publicznej. Jak przypomniał dziennik "Time", w ubiegłym roku Trump Organization zaczęła sprzedawać czapki z napisem "Trump 2028" oraz koszulki z napisem "Trump 2028 (Rewrite the Rules)" (ang. przepisać prawo).

Zobacz również: Felietoniści Gra w Trumpa Przemysław Szubartowicz

Kontrowersyjny obraz z Trumpem. "2028? Tak!"

Co więcej, w listopadzie ubiegłego roku Donald Trump udostępnił na platformie Truth Social kontrowersyjny obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Przedstawiał go trzymającego tabliczkę z napisem: "Trump 2028, Tak!". Sam materiał amerykański przywódca opatrzył dodatkowo podpisem "Trumplicans", co jest zlepkiem słów Trump i Republikanie.

Natomiast wcześniej, w październiku, Trump powiedział dziennikom, że "chciałby" ponownie zostać prezydentem. - Czy nie wykluczam tego? To znaczy ty mi powiedz - zwrócił się do reportera.

Były główny strateg Białego Domu Steve Bannon ujawnił w wywiadzie dla "The Economist", że istnieje "plan" obejścia 22. poprawki. Nie chciał jednak przekazać szczegółów, twierdząc, że "stanie się to w odpowiednim czasie".

"Gość Wydarzeń". Odwilż między Nawrockim a Tuskiem? Siemoniak komentuje Polsat News