W skrócie Donald Trump poinformował o wynikach badań kontrolnych, które przeprowadzono we wtorek w Walter Reed National Military Medical Center.

W listopadzie 2025 r. Trump przeszedł rezonans magnetyczny, a lekarz ocenił jego wyniki jako najlepsze, jakie kiedykolwiek widział, choć eksperci zwracali uwagę, że takie badanie nie należy do rutynowych.

Media regularnie zwracają uwagę na drobne urazy i zachowania prezydenta, takie jak siniaki, czerwone plamy na skórze czy zamykanie oczu podczas spotkań, które były tłumaczone przez rzeczniczkę i lekarza Trumpa.

"Wszystko wyszło IDEALNIE. Dziękuję wspaniałym lekarzom i personelowi! Wracam do Białego Domu" - napisał Donald Trump po zakończonych badaniach we wpisie zamieszczonym na platformie Truth Social.

Amerykański przywódca jest obecnie najstarszą w historii Stanów Zjednoczonych osobą, jeśli chodzi o moment obejmowania urzędu. Wtorkowa wizyta w centrum medycznym była dla Trumpa trzecią w ciągu ostatnich 13 miesięcy.

Stan zdrowia lidera USA wielokrotnie skupiał uwagę opinii publicznej. W marcu media obiegły zdjęcia ukazujące czerwone plamy na szyi prezydenta. - Stosuje po prawej stronie szyi bardzo popularny krem, który jest profilaktycznym środkiem do pielęgnacji skóry - tłumaczył wówczas jego lekarz Sean Barbabella.

Z kolei w styczniu wątpliwości wzbudził widoczny na dłoni prezydenta siniak. - Prezydent Trump uderzył dłonią w róg stołu, przy którym podpisywał dokumenty - mówiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Wcześniej podobne ślady tłumaczono koniecznością częstych uścisków dłoni oraz przyjmowaniem aspiryny.

W mediach pojawiają się także zdjęcia sugerujące, że Trump zasypia w trakcie spotkań. Do niepokojącej opinię publiczną senności prezydenta również odnosiła się Leavitt, wskazując, że zamykanie oczu jest wyrazem "aktywnego słuchania".

- Niektórzy mówili, że zamknął oczy. Słuchajcie, zrobiło się strasznie nudno - powiedział Trump w lutym, komentując jeden z takich incydentów. - Nie spałem. Po prostu je zamknąłem, bo chciałem się stąd jak najszybciej wydostać - żartował.

Zdaniem prezydenta jego stan zdrowia jest bardzo dobry. - Czuję się tak samo jak 50 lat temu - powiedział Trump 4 maja. Dodał, że "nie jest seniorem", a wręcz "jest znacznie młodszy niż senior".

W październiku Trump przekazał, że przeszedł rezonans magnetyczny, który zdaniem Barbabelli był "prewencyjny". - Rezonans magnetyczny to standard. Myślisz, że nie powinienem go robić? Inni też go robią (…). Miałem rezonans magnetyczny. Lekarz powiedział, że to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek widział - komentował prezydent. Eksperci medyczni wskazywali jednak, że takie badanie nie jest częścią rutynowej kontroli.





