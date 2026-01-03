Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro oraz jego małżonka Cilia Flores zostali schwytani przez USA w nocy z piątku na sobotę. Operacji dokonali amerykańscy komandosi z jednostki specjalnej Delta Force.

Według doniesień CNN wyciągnęli oni wenezuelskiego przywódcę i jego żonę z sypialni w czasie snu. Do operacji doszło około 2:00 nad ranem czasu lokalnego w stolicy Wenezueli - Caracas. Następnie Maduro i Flores zostali przetransportowani na pokład okrętu desantowego USS Iwo Jim, który ma ich zabrać do USA.

Zdjęcie Maduro, które opublikował Trump Donald Trump / Truth Social materiał zewnętrzny

Amerykańskie media informują, że amerykańskie władze miały źródło wśród wenezuelskiej administracji rządowej i dzięki temu udało im się zlokalizować Maduro. Administracja Trumpa miała również poinformować szefostwo Kongresu i kluczowe komisje parlamentu o operacji dopiero po jej zakończeniu.

Prokurator generalna Stanów Zjednoczonych Pamela Bondi przekazała, że Maduro i Flores, zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku. - Wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi - dodała.

Wkrótce więcej informacji.

