Donald Trump opublikował zdjęcie pojmanego Nicolasa Maduro

Wiktor Kazanecki
Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Wiktor Kazanecki, Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Donald Trump opublikował na platformie Truth Social zdjęcie pojmanego Nicolasa Maduro, transportowanego z Wenezueli do USA. "Nicolas Maduro na pokładzie USS Iwo Jima" - napisał przywódca Stanów Zjednoczonych. Na 17:00 polskiego czasu zapowiedziano jego konferencję, lecz do momentu publikacji tego artykułu nie rozpoczęła się ona.

Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie stoi na tle kolorowych flag oraz insygni, w prawym górnym rogu umieszczone zdjęcie innego mężczyzny w ciemnych okularach i słuchawkach ochronnych.
Donald Trump opublikował zdjęcie pojmanego Nicolasa MaduroAnna Moneymaker / Truth Social: @realDonaldTrumpGetty Images

Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro oraz jego małżonka Cilia Flores zostali schwytani przez USA w nocy z piątku na sobotę. Operacji dokonali amerykańscy komandosi z jednostki specjalnej Delta Force.

Według doniesień CNN wyciągnęli oni wenezuelskiego przywódcę i jego żonę z sypialni w czasie snu. Do operacji doszło około 2:00 nad ranem czasu lokalnego w stolicy Wenezueli - Caracas. Następnie Maduro i Flores zostali przetransportowani na pokład okrętu desantowego USS Iwo Jim, który ma ich zabrać do USA.

Mężczyzna w szarej bluzie dresowej z opaską na głowie i okularami przeciwsłonecznymi, trzymający w rękach butelkę wody. Na szyi ma założoną kamizelkę ratunkową, a na uszach ochronniki słuchu.
Zdjęcie Maduro, które opublikował TrumpDonald Trump / Truth Socialmateriał zewnętrzny

Amerykańskie media informują, że amerykańskie władze miały źródło wśród wenezuelskiej administracji rządowej i dzięki temu udało im się zlokalizować Maduro. Administracja Trumpa miała również poinformować szefostwo Kongresu i kluczowe komisje parlamentu o operacji dopiero po jej zakończeniu.

Prokurator generalna Stanów Zjednoczonych Pamela Bondi przekazała, że Maduro i Flores, zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku. - Wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi - dodała.

Wkrótce więcej informacji.

"Polityczny WF": Sprzeczka na obradach rządu. Był tajemniczy lobbysta?INTERIA.PL

Najnowsze