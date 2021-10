W czwartek w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbywały się uroczystości pogrzebowe prof. Juliana Eugeniusza Kulskiego, powstańca warszawskiego, pułkownika Wojska Polskiego, profesora architektury, fundatora Fundacji Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich, kawalera Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Były prezydent USA zwracając się w liście do żony prof. Kulskiego napisał: "Melania i ja ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Twojego wspaniałego męża Juliana".



"Siłą naszego narodu są nieustraszeni obrońcy wiary, rodziny i wolności tacy, jak Julian" - wskazał Trump.



"Pragniemy wyrazić wdzięczność"

Były prezydent USA ocenił, że prof. Kulski "był prawdziwym bohaterem i patriotą". Trudy i wyrzeczenia związane z walką o wolność i niepodległość Warszawy, które znosił on i znosiła jego rodzina, stanowią dowód odwagi i źródło inspiracji" - podkreślił.



Zaznaczył, że zmarły na zawsze pozostanie w ich pamięci ze względu na jego niezachwiane oddanie żonie i rodzinie, miłość i przywiązanie do Polski oraz patriotyczną dumę z Ameryki.



"Wraz z Melanią pragniemy wyrazić wdzięczność za to wszystko, co twój mąż dokonał w trakcie swojego życia oraz podziękować za jego niezliczone zasługi dla społeczności i naszego wspaniałego kraju" - napisał Trump.



Miał 92 lata

Po mszy urna z prochami zmarłego, w asyście honorowej Wojska Polskiego, zostanie odprowadzona na warszawski Cmentarz Powązkowski. Stamtąd kondukt żałobny wyruszy o godz. 14:30 w stronę rodzinnego grobowca, w którym zostaną złożone prochy śp. płk. prof. Juliana Kulskiego.



Prof. Julian Eugeniusz Kulski zmarł 12 sierpnia 2021 r. w Waszyngtonie. Miał 92 lata.