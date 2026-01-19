Donald Trump nie odpuszcza ws. Grenlandii. "Nadszedł ten czas"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Donald Trump ogłosił, że "nadszedł czas", by odsunąć rosyjskie zagrożenie od Grenlandii. We wpisie na Truth Social prezydent USA wytknął Danii, że przez 20 lat nie była w stanie tego zrobić pomimo wielokrotnych sygnałów ze strony NATO. "Zostanie to zrobione" - zadeklarował.

Donald Trump napisał, że nadszedł czas, by odsunąć rosyjskie zagrożenie od Grenlandii
Donald Trump napisał, że nadszedł czas, by odsunąć rosyjskie zagrożenie od GrenlandiiANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

  • Donald Trump ogłosił, że "nadszedł czas" odsunięcia rosyjskiego zagrożenia od Grenlandii i zapowiedział wprowadzenie ceł na wybrane kraje europejskie.
  • Prezydent USA zagroził wprowadzeniem 10-procentowych ceł na osiem państw europejskich, uczestniczących w ćwiczeniach "Arctic Endurance" na Grenlandii. Cła mogą wzrosnąć do 25 proc. w czerwcu.
  • W reakcji na groźby Donalda Trumpa odbyły się nadzwyczajne posiedzenia przywódców Unii Europejskiej, podczas których omawiano relacje z USA oraz planowano dalsze działania.
"NATO od 20 lat powtarza Danii, że 'trzeba odsunąć rosyjskie zagrożenie od Grenlandii'. Niestety Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł ten czas i zostanie to zrobione!!!" - deklaruje prezydent USA we wpisie na Truth Social.

Donald Trump ogłosił w sobotę, że nałoży 10-procentowe cła na osiem państw europejskich, które w ostatnich dniach wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy, by wzięły udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".

Grenlandia. Donald Trump eskaluje, Unia odpowiada

Cła miałyby dotknąć Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię. Zapowiedziane taryfy miałyby w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać - jak zapowiedział Trump - dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

W reakcji na groźby Donalda Trumpa w niedzielę po południu w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ambasadorów państw członkowskich przy UE. Jak poinformowały źródła unijne, ambasadorowie omówili relacje między UE a USA oraz podsumowali dotychczasowe działania, koordynując dalsze podejście.

    Tego samego dnia przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że w najbliższych dniach planuje zwołać nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców poświęcone Grenlandii. Według źródeł unijnych spotkanie miałoby się odbyć w czwartek, 22 stycznia.

    Szef Rady wyjaśnił, że chce zwołać spotkanie ze względu na wagę ostatnich wydarzeń związanych z Grenlandią oraz potrzebę dalszej koordynacji działań po stronie UE. Jak przekazały źródła unijne, posiedzenie ma odbyć się w Brukseli, a przywódcy mają wziąć w nim udział osobiście, a nie np. zdalnie ze swoich stolic.

    Grenlandia a USA. "UE gotowa bronić się"

    Costa powiedział, że państwa UE są zgodne co do tego, iż cła, którymi grozi prezydent USA Donald Trump, osłabiłyby relacje transatlantyckie i byłyby niezgodne z umową handlową między UE a Stanami Zjednoczonymi.

    Unijni przywódcy uznają też, że wspólnym interesem transatlantyckim jest utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa w Arktyce, w szczególności poprzez działania w ramach NATO.

    Costa zaznaczył również, że UE jest gotowa bronić się przed wszelkimi formami przymusu, a jednocześnie deklaruje gotowość do dalszej konstruktywnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi "we wszystkich kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania".

    Źródła: Reuters, PAP, Interia

