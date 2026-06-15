Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shebhaz Sharif ogłosili w niedzielę, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe, które zakończy ponad trzymiesięczną wojnę na Bliskim Wschodzie.

Zaledwie kilka godzin później prezydent Stanów Zjednoczonych pojawił się na wielkiej gali UFC przy Białym Domu z udziałem ponad czterech tysięcy zaproszonych gości. Był wśród nich także prezydent Polski Karol Nawrocki.

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Na chwilę przed rozpoczęciem gali UFC Freedom 250 z okazji 250. rocznicy powstania USA, Trump wyszedł z Białego Domu na arenę w towarzystwie szefa amerykańskiej federacji UFC Dany White'a, z którym przyjaźni się od dawna. Wówczas nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców.

Walka z udziałem łącznie czternastu zawodników odbywa się na południowym trawniku Białego Domu. Główny pojedynek stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Widowisko na terenie Białego Domu ogląda ponad 4 tys. gości. Na galę zaproszony jest także prezydent RP Karol Nawrocki. Na widowni obecni są również członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania Trump.

Tysiące gości na gali UFC w Waszyngtonie. Wielkie widowisko przy Białym Domu

W Waszyngtonie dostrzec można było również politycznych sojuszników Trumpa, przedstawicieli biznesu czy gigantów technologicznych, takich jak chociażby szef Mety Mark Zuckerberg.

Według szacunków zagranicznych mediów na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów walkę śledzi ok. 85-100 tys. osób.

Mimo tak licznej obecności Amerykanów na wydarzeniu, stosunkowo niewielu obywateli USA popiera organizację walki w klatce na terenie Białego Domu. Jak wynika z badania Reuters/Ipsos, za stosowne uważa to 16 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania jest zaś 46 proc.

Po zakończeniu gali Trump ma udać się na szczyt G7 do Francji. Wcześniej w niedzielę ogłosił on, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe.

Karol Nawrocki w USA. Spotkał się z Polonią

W niedzielę do Stanów Zjednoczonych przybył prezydent Karol Nawrocki, który na zaproszenie Trumpa pojawił się na gali. Wcześniej tego samego dnia polityk odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące jego bliskiej relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Uderzył wówczas w liderów koalicji rządzącej, nazywając ich postawę "antyamerykańską".

- W interesie Polski jest to, aby polski Prezydent miał dobre relacje z Prezydentem Stanów Zjednoczonych - mówiła głowa państwa. Nawrocki podkreślił, że jednym z priorytetów w relacjach na linii Warszawa-Waszyngton jest stała obecność żołnierzy USA na terytorium Polski.

- Prezydent Donald Trump regularnie powtarza, że Polska jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Bardzo ceni naszą osobistą relację, ale też bardzo ceni naród polski - i to jest ważne - naszą historię, nasze wydatki na zbrojenia, naszych żołnierzy, którzy brali udział w misjach amerykańskich, misjach NATO - dodał Nawrocki.

Na pytanie, czego życzy prezydentowi USA z okazji jego 80. urodzin, Nawrocki oświadczył, że przede wszystkim życzy mu "dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę".

Prezydent RP uczestniczył również we mszy świętej w Parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbe w Silver Spring w stanie Maryland. Spotkał się również z tamtejszą Polonią.

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Źródło: AP

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