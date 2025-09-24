Donald Trump może otrzymać Nobla po tym ruchu. Sojusznik nie ma złudzeń
- Pokojowa Nagroda Nobla jest możliwa tylko wtedy, gdy powstrzymasz ten konflikt w Strefie Gazy - zwrócił się w stronę Donalda Trumpa francuski prezydent Emmanuel Macron. Jak podkreślił, amerykański przywódca jest jedyną osobą, która może "coś zrobić", aby zakończyć działania wojenne w tym regionie. Podkreślił przy tym, że Trump musi wywrzeć presję na rząd Izraela.
Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że Donald Trump może otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla tylko wtedy, jeśli uda mu się zakończyć wojnę w Strefie Gazy. Francuski przywódca podkreślił podczas wywiadu dla stacji BFMTV, że Trump jest jedyną osobą, która może "coś zrobić" w tej kwestii.
Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa. Macron: Tylko w tym przypadku
- Widzę amerykańskiego prezydenta, który jest zmobilizowany i który powiedział dziś rano (we wtorek na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ - przyp. red.): "chcę pokoju, rozwiążę ten konflikt" (...) Pokojowa Nagroda Nobla jest możliwa tylko wtedy, gdy powstrzymasz ten konflikt - zwrócił się w stronę prezydenta USA Macron.
Jak zaznaczył francuski prezydent, Trump "musi wywrzeć presję na rząd izraelski, aby powstrzymał konflikt w Strefie Gazy". - Abyśmy w końcu uwolnili zakładników przetrzymywanych przez palestyńską grupę bojowników Hamasu - podkreślił.
- Dlaczego prezydent USA może zrobić więcej niż my? Nie dostarczamy broni do Izraela, która umożliwia prowadzenie konfliktu w Strefie Gazy - wyjaśnił Macron.
Donald Trump grzmi w budynku ONZ. Krytykuje międzynarodową organizacje
Prezydent USA Donald Trump wystąpił podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Część przemówienia poświęcił krytyce międzynarodowej organizacji, która jego zdaniem "zbyt często stwarza nowe problemy".
- ONZ nie tylko nie rozwiązuje problemów, które powinna, ale zbyt często stwarza nam nowe problemy - dodał. - Najlepszym przykładem jest najważniejsza kwestia polityczna naszych czasów: kryzys niekontrolowanej migracji - powiedział.
- Skończyliśmy w USA z tym, że obcy nielegalnie przekraczają naszą granicę - przekazał. - Polityka otwartych granic musi się skończyć - zaapelował, mówiąc głównie o krajach Europy.
Prezydent stwierdził, że ONZ dla pomogła migrantom nielegalnie przedostać się do Stanów Zjednoczonych.
- W USA odrzucamy ideę, że ogromna liczba ludzi z obcych krajów może podróżować przez pół świata, łamać nasze granice, naruszać naszą suwerenność, popełniać bezlitosne przestępstwa i wyczerpywać nasze zabezpieczenia społeczne - powiedział.