Donald Trump może otrzymać Nobla po tym ruchu. Sojusznik nie ma złudzeń

W skrócie Emmanuel Macron zwrócił uwagę, że Donald Trump jako jedyny może zakończyć konflikt w Strefie Gazy i zasłużyć na Pokojową Nagrodę Nobla.

Zaapelował przy tym, aby Trump wywarł presję na Izrael w celu powstrzymania działań wojennych i uwolnienia zakładników Hamasu.

Donald Trump podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ skrytykował ONZ i politykę otwartych granic, zwłaszcza w kontekście migracji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził, że Donald Trump może otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla tylko wtedy, jeśli uda mu się zakończyć wojnę w Strefie Gazy. Francuski przywódca podkreślił podczas wywiadu dla stacji BFMTV, że Trump jest jedyną osobą, która może "coś zrobić" w tej kwestii.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa. Macron: Tylko w tym przypadku

- Widzę amerykańskiego prezydenta, który jest zmobilizowany i który powiedział dziś rano (we wtorek na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ - przyp. red.): "chcę pokoju, rozwiążę ten konflikt" (...) Pokojowa Nagroda Nobla jest możliwa tylko wtedy, gdy powstrzymasz ten konflikt - zwrócił się w stronę prezydenta USA Macron.

Jak zaznaczył francuski prezydent, Trump "musi wywrzeć presję na rząd izraelski, aby powstrzymał konflikt w Strefie Gazy". - Abyśmy w końcu uwolnili zakładników przetrzymywanych przez palestyńską grupę bojowników Hamasu - podkreślił.

- Dlaczego prezydent USA może zrobić więcej niż my? Nie dostarczamy broni do Izraela, która umożliwia prowadzenie konfliktu w Strefie Gazy - wyjaśnił Macron.

Donald Trump grzmi w budynku ONZ. Krytykuje międzynarodową organizacje

Prezydent USA Donald Trump wystąpił podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Część przemówienia poświęcił krytyce międzynarodowej organizacji, która jego zdaniem "zbyt często stwarza nowe problemy".

- ONZ nie tylko nie rozwiązuje problemów, które powinna, ale zbyt często stwarza nam nowe problemy - dodał. - Najlepszym przykładem jest najważniejsza kwestia polityczna naszych czasów: kryzys niekontrolowanej migracji - powiedział.

- Skończyliśmy w USA z tym, że obcy nielegalnie przekraczają naszą granicę - przekazał. - Polityka otwartych granic musi się skończyć - zaapelował, mówiąc głównie o krajach Europy.

Prezydent stwierdził, że ONZ dla pomogła migrantom nielegalnie przedostać się do Stanów Zjednoczonych.

- W USA odrzucamy ideę, że ogromna liczba ludzi z obcych krajów może podróżować przez pół świata, łamać nasze granice, naruszać naszą suwerenność, popełniać bezlitosne przestępstwa i wyczerpywać nasze zabezpieczenia społeczne - powiedział.

Bocheński w ''Graffiti'' o sporze wokół programu edukacji zdrowotnej: Próbuje się poszerzać wpływ państwa na wychowanie dzieci Polsat News Polsat News