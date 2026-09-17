Donald Trump jasno o bazie armii USA w Polsce. "Wielki postęp"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Aktualizacja

"Wspaniała wiadomość! Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce" - napisał za pośrednictwem Truth Social prezydent USA Donald Trump. "Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona" - dodał przywódca. - Decyzja zapadła, wykonawczo to się dzieje - stwierdził Marcin Przydacz.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Trump przemawia z mikrofonem na tle żołnierzy w hełmach w pojeździe opancerzonym z działem.
Donald Trump ogłosił postępy w kierunku utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USAThe White House/Andrea Hanks, U.S. Armymateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Donald Trump poinformował, że dzięki współpracy z Karolem Nawrockim osiągnięto postęp w planach utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.
  • Marcin Przydacz z Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził, że wpis Trumpa oznacza potwierdzenie, że decyzja o powstaniu stałej bazy zapadła.
  • Karol Nawrocki stwierdził w środę, że realizacja decyzji o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce jest na ostatnim etapie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Prezydent USA ogłosił, że Polska i USA za sprawą Karola Nawrockiego poczyniły postępy w kierunku utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Amerykański prezydent stwierdził, że to "wspaniała wiadomość".

"Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" - ocenił Trump.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w rocznicę radzieckiej napaści na Polskę
Polska

"Wojna hybrydowa może być przygotowaniem". Rocznica w cieniu ataku

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

Marcin Przydacz: Amerykańskie bazy w Polsce będą

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził na antenie Polsat News, że wypowiedź Donalda Trumpa jest potwierdzeniem, że stała baza wojskowa USA w Polsce powstanie.

- Prezydent Trump, jeśli tak jest, dokładnie taką mieliśmy informację, że dzisiaj opublikuje informację mówiącą wprost, że amerykańskie bazy w Polsce będą. Poczyniliśmy postęp, no to jest język dyplomatyczny, chodzi o to, że decyzja zapadła, wykonawczo to się dzieje - powiedział Przydacz.

Według informacji przekazanych przez Marcina Przydacza rozważane są dwie lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce. - Jesteśmy już na ostatniej prostej wybrania konkretnej lokalizacji - powiedział szef BPM.

Zobacz również:

Pete Hegseth i Władysław Kosiniak-Kamysz
Świat

"Bardzo ważne spotkanie". Szef MON rozmawiał z Petem Hegsethem

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

Stała baza wojskowa USA w Polsce. "Decyzja zapadła"

Szef BPM potwierdził, że spodziewał się ogłoszenia Białego Domu i zaznaczył, że data jest podwójnie symboliczna.

- Nie tylko mówię o 17 września 1939 roku, ale 17 września 2009 roku, kiedy Barack Obama za czasów rządów Radosława Sikorskiego i premiera Tuska ogłosił, że wycofuje się z tarczy antyrakietowej w Polsce - powiedział Przydacz.

- Polaków to bardzo zabolało, że Amerykanie akurat tego dnia postanowili wycofywać swoją obecność z Polski. Dzisiaj za sprawą dobrych relacji z panem prezydentem Nawrockim, pan Prezydent Trump ogłasza, będą bazy amerykańskie stałe w Polsce i dzieje się to 17 września - stwierdził polityk.

Zobacz również:

Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz
Polska

Co ze stałą bazą USA w Polsce? Kosiniak ogłasza, odpowiedź z Pałacu

Maria Literacka
Maria Literacka

Karol Nawrocki: Jesteśmy w przededniu

Przed publikacją wpisu Donalda Trumpa szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził, że w kwestii amerykańskiej bazy w Polsce "wykonawczo pewne rzeczy dzieją, bo decyzja co do zasady jest wypracowana".

- Uważam że tutaj zielone światło z Białego Domu wypracowane przez prezydenta Karola Nawrockiego cały czas świeci, jest otwarte. Tylko teraz, jestem przekonany że to robi, bo Amerykanie byli ostatnio, była misja, jeździli po bazach USA - powiedział Przydacz na antenie Polsat News.

O postępach w negocjacjach dotyczących stałe amerykańskiej obecności wojskowej mówił w środę podczas wizyty w Olesznie prezydent Karol Nawrocki.

- Jesteśmy w przededniu realizacji tej decyzji, którą Donald Trump podjął podczas naszego pierwszego spotkania i którą potwierdzał w naszych kolejnych spotkaniach i rozmowach, o tym, że żołnierze amerykańscy w Polsce przyjmą moduł stałej obecności - powiedział prezydent.

Zobacz również:

Karol Nawrocki i Donald Tusk
Polska

Tusk wzywał do usunięcia wpisu, prezydent odpowiada. "Historyku"

Paweł Sekmistrz
Dagmara Pakuła
Paweł Sekmistrz, Dagmara Pakuła


"Polityczny WF": Mogą nie ufać UE. Ale haseł o zabieraniu mięsa nie kupiąINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze