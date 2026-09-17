Donald Trump jasno o bazie armii USA w Polsce. "Wielki postęp"

W skrócie Donald Trump poinformował, że dzięki współpracy z Karolem Nawrockim osiągnięto postęp w planach utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.

Marcin Przydacz z Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził, że wpis Trumpa oznacza potwierdzenie, że decyzja o powstaniu stałej bazy zapadła.

Karol Nawrocki stwierdził w środę, że realizacja decyzji o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce jest na ostatnim etapie.

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Prezydent USA ogłosił, że Polska i USA za sprawą Karola Nawrockiego poczyniły postępy w kierunku utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Amerykański prezydent stwierdził, że to "wspaniała wiadomość".

"Będzie to historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu amerykańsko-polskiego" - ocenił Trump.

Marcin Przydacz: Amerykańskie bazy w Polsce będą

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził na antenie Polsat News, że wypowiedź Donalda Trumpa jest potwierdzeniem, że stała baza wojskowa USA w Polsce powstanie.

- Prezydent Trump, jeśli tak jest, dokładnie taką mieliśmy informację, że dzisiaj opublikuje informację mówiącą wprost, że amerykańskie bazy w Polsce będą. Poczyniliśmy postęp, no to jest język dyplomatyczny, chodzi o to, że decyzja zapadła, wykonawczo to się dzieje - powiedział Przydacz.

Według informacji przekazanych przez Marcina Przydacza rozważane są dwie lokalizacje amerykańskiej bazy w Polsce. - Jesteśmy już na ostatniej prostej wybrania konkretnej lokalizacji - powiedział szef BPM.

Stała baza wojskowa USA w Polsce. "Decyzja zapadła"

Szef BPM potwierdził, że spodziewał się ogłoszenia Białego Domu i zaznaczył, że data jest podwójnie symboliczna.

- Nie tylko mówię o 17 września 1939 roku, ale 17 września 2009 roku, kiedy Barack Obama za czasów rządów Radosława Sikorskiego i premiera Tuska ogłosił, że wycofuje się z tarczy antyrakietowej w Polsce - powiedział Przydacz.

- Polaków to bardzo zabolało, że Amerykanie akurat tego dnia postanowili wycofywać swoją obecność z Polski. Dzisiaj za sprawą dobrych relacji z panem prezydentem Nawrockim, pan Prezydent Trump ogłasza, będą bazy amerykańskie stałe w Polsce i dzieje się to 17 września - stwierdził polityk.

Karol Nawrocki: Jesteśmy w przededniu

Przed publikacją wpisu Donalda Trumpa szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej stwierdził, że w kwestii amerykańskiej bazy w Polsce "wykonawczo pewne rzeczy dzieją, bo decyzja co do zasady jest wypracowana".

- Uważam że tutaj zielone światło z Białego Domu wypracowane przez prezydenta Karola Nawrockiego cały czas świeci, jest otwarte. Tylko teraz, jestem przekonany że to robi, bo Amerykanie byli ostatnio, była misja, jeździli po bazach USA - powiedział Przydacz na antenie Polsat News.

O postępach w negocjacjach dotyczących stałe amerykańskiej obecności wojskowej mówił w środę podczas wizyty w Olesznie prezydent Karol Nawrocki.

- Jesteśmy w przededniu realizacji tej decyzji, którą Donald Trump podjął podczas naszego pierwszego spotkania i którą potwierdzał w naszych kolejnych spotkaniach i rozmowach, o tym, że żołnierze amerykańscy w Polsce przyjmą moduł stałej obecności - powiedział prezydent.



