W skrócie Donald Trump poinformował o wysłaniu amerykańskiej armady w kierunku Iranu, porównując jej rozmiar do floty skierowanej wcześniej do Wenezueli.

Prezydent USA wezwał Iran do negocjacji w sprawie porozumienia i ostrzegł przed atakiem.

W Iranie doszło do ogólnokrajowych protestów w związku z sytuacją gospodarczą, które zostały brutalnie stłumione. Teheran oskarżył USA o wspieranie "zamieszek".

"Ogromna armada zmierza do Iranu. Porusza się szybko, z wielką mocą, entuzjazmem i determinacją. Jest to flota większa niż ta wysłana do Wenezueli, na czele której stoi wielki lotniskowiec Abraham Lincoln" - powiadomił w serwisie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump oświadczył, że "podobnie jak w przypadku Wenezueli", amerykańska armada jest "gotowa, chętna i zdolna do szybkiego wypełnienia swojej misji, z szybkością i przemocą, jeśli zajdzie taka potrzeba".

"Następny atak będzie znacznie gorszy". Donald Trump z wezwaniem do Iranu

"Miejmy nadzieję, że Iran szybko zasiądzie do stołu i wynegocjuje sprawiedliwą i uczciwą umowę - BEZ BRONI JĄDROWEJ - korzystną dla wszystkich stron" - podkreślił Trump. "Czas ucieka, to naprawdę kwestia najwyższej wagi!" - dodał.

Prezydent USA wspominał, że "kiedyś powiedział Iranowi: ZAWRZYJCIE UMOWĘ". "Nie zrobili tego i doszło do "Operacji Midnight Hammer", czyli poważnego zniszczenia Iranu" - zauważył Trump.

"Następny atak będzie znacznie gorszy! Nie pozwólcie, aby to się powtórzyło. Dziękuję za uwagę!" - wezwał amerykański prezydent.

We wtorek Trump informował, że na Bliski Wschód zmierzają kolejne amerykańskie okręty. Radził przy tym irańskim władzom, by zawarły z nim układ w sprawie zakończenia swojego programu jądrowego.

- A propos, kolejna piękna armada płynie właśnie w kierunku Iranu. Mam nadzieję, że pójdą na układ. Mam nadzieję, że pójdą na układ. Powinni byli zawrzeć układ za pierwszym razem - mówił Trump podczas przemówienia w Clive w stanie Iowa.

Protesty w Iranie. USA wysyłają swoje okręty wojenne

Prezydent USA już wcześniej informował o przesunięciu jednej armady w region Bliskiego Wschodu - grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln. Nie jest dotąd jasne, jakie kolejne okręty zostały skierowane do regionu, lecz wcześniejsze doniesienia, m.in. Fox News, mówiły, że ze swoich portów w ostatnich tygodniach wypłynęły dwa inne lotniskowce - USS Theodore Roosevelt z San Diego i USS George H.W. Bush.

Trump mówił wcześniej, że okręty zostały skierowane do regionu, by dać mu opcje uderzenia na Iran, choć zaznaczał, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. - Oni chcą zawrzeć porozumienie. Wiem o tym. Wiele razy dzwonili. Chcą rozmawiać - twierdził prezydent w niedzielę.

Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że potencjalna umowa musiałaby obejmować pozbycie się przez Iran całego wzbogaconego uranu, ograniczenie irańskich zapasów pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, zmianę polityki dotyczącej wspierania podmiotów proxy w regionie oraz zakaz niezależnego wzbogacania uranu w tym kraju. Irańczycy zadeklarowali gotowość do rozmów, ale nie zasygnalizowali gotowości do zaakceptowania tych warunków - pisał portal Axios.

Z końcem grudnia 2025 r. w Iranie wybuchły protesty w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Demonstracje szybko przerodziły się w ogólnokrajowe demonstracje antyrządowe, obejmujące wszystkie prowincje kraju. Zostały brutalnie stłumione i wygasły w połowie stycznia. Według organizacji HRANA w protestach zginęło ponad sześć tysięcy osób. Grupa zaznaczyła, że nie jest to pełen bilans ofiar. Według innych źródeł liczba zabitych może sięgać nawet 36,5 tys.

Teheran oskarżył USA i Izrael o wspieranie "zamieszek" i "terrorystów". Prezydent USA w trakcie protestów kilkakrotnie groził interwencją przeciwko irańskiemu reżimowi.

