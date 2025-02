- Unia Europejska będzie zdecydowanie i natychmiast reagować na nieuzasadnione bariery dla wolnego i sprawiedliwego handlu. Dotyczy to sytuacji, w których stosuje się cła do podważania polityki prawnej i niedyskryminacyjnej - mówił rzecznik.

Dodał, że UE jest największym wolnym rynkiem na świecie. I była "dobrodziejstwem dla Stanów Zjednoczonych ". Zadeklarował również że KE jest "gotowa do partnerstwa". - Jeśli będziesz przestrzegał zasad - zwrócił się do Trumpa.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział w środę, że nałoży cła w wysokości 25 proc. na towary importowane z Unii Europejskiej.- Podjęliśmy decyzję, ogłosimy ją wkrótce i będzie to, ogólnie rzecz biorąc 25 proc., i to będzie dotyczyło samochodów i wszystkich rzeczy - powiedział Trump, pytany o to, czy nałoży cła na towary z UE.