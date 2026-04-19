- W niedzielę rano w Luizjanie uzbrojony mężczyzna zabił ośmioro dzieci w strzelaninach o podłożu rodzinnym, do których doszło w różnych domach - poinformował szef policji Shreveport, Wayne Smith, cytowany przez ABC News.

Pełne okoliczności zbrodni nie są jeszcze znane, lecz według policji zdarzenie miało miejsce łącznie w trzech lokalizacjach.

- To rozległy widok, jakiego większość z nas nigdy wcześniej nie widziała - skomentował policjant.

USA. Strzelanina w Luizjanie. Sprawca zginął podczas pościgu

Po strzelaninie sprawca ukradł samochód, którym usiłował uciec z miejsca zdarzenia, lecz został zastrzelony przez policję podczas pościgu.

Łącznie postrzelonych zostało 10 osób, w tym osiem śmiertelnie. To dzieci w wieku od roku do 14 lat. Smith dodał, że niektóre z ofiar były spokrewnione z podejrzanym.

Sprawę bada policja stanowa Luizjany na prośbę detektywów z Shreveport. Służby dodały w oświadczeniu, że podczas interwencji nie ucierpiał żaden z funkcjonariuszy.

