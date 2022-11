Dom mody Dior wytoczył proces amerykańskiej gwieździe porno

40-letnia gwiazda porno złożyła w zeszłym roku wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego "Gigi Dior". Nazwa została zatwierdzona 20 września 2022 roku - poinformował amerykański serwis Page Six.

Kobieta używa tego pseudonimu na swojej stronie internetowej, swoim koncie na OnlyFans, w pracy na kamerce internetowej oraz we wszystkich mediach społecznościowych.

Dom mody Dior pozywa gwiazdę porno

Francuski dom mody Christian Dior sprzeciwia się zatwierdzonemu przez kobietę znakowi towarowemu Gigi Dior i złożył pozew o jego unieważnienie, argumentując, że szkodzi to jego działalności. W szczególności prawnicy firmy wskazują na możliwość pomyłki i osłabienie nazwy marki.

Reklama

- To śmieszne, moje nazwisko nie ma nic wspólnego z krawiectwem - powiedziała Gigi w odpowiedzi na pozew. - Zarejestrowałem swój pseudonim sceniczny w celach rozrywkowych i modelarskich, musiałam pokazać dowód na to, do czego używam nazwy, więc wykorzystałam stronę internetową w celu potwierdzenia. Moja prośba została spełniona - powiedziała Gigi.

- Kilka tygodni temu, 18 października, otrzymałam powiadomienie od Christiana Diora, że odwołali się od mojej zgody na znak towarowy i twierdzą, że nazwa Dior jest osłabiana - przekazała.

Gigi Dior działa w branży porno od dwóch lat

Gigi ma czas do 17 listopada na przedstawienie pisemnej odpowiedzi na apel domu mody. W przeciwnym razie jej znak towarowy zostanie unieważniony - przekazał Page Six.

40-latka, która działa w branży dla dorosłych od dwóch lat, powiedziała, że złożyła wniosek o uznanie znaku towarowego, aby uniemożliwić innym oszukanie jej marki.

Była nowojorska modelka i aktorka jest samodzielną matką z czworgiem dzieci poniżej 12. roku życia. - Mogę stracić swoje imię, a zbudowałam wokół niego markę, stało się ono mną i moją reputacją. To naprawdę druzgocące pomyśleć, że być może będę musiał zacząć od zera i wszystko zmienić - powiedziała.

Dom mody nie odniósł się do sprawy

- Mam tysiące T-shirtów, napisów i zdjęć, strony internetowe, wszystkie moje media społecznościowe. Musiałbym zacząć od nowa, to będzie ogromne przedsięwzięcie, jeśli stracę to imię - dodała.

Na Twitterze Gigi podkresliła, że kroki prawne przeciwko niej podjęła firma z przychodami przekraczającymi 50 miliardów dolarów.

Jak przekazał serwis Page Six dom mody, na czele którego stoi dyrektor kreatywna projektantka Maria Grazia Chiuri, nie skomentował sprawy.