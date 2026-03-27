W skrócie Podpis Donalda Trumpa znajdzie się na banknocie 100 dolarów, który ma zostać wydrukowany w czerwcu z okazji 250. rocznicy powstania USA.

Dotychczas papierowe dolary były podpisywane przez sekretarza skarbu i skarbnika, co czyni tę zmianę pierwszym takim przypadkiem od 1861 roku.

Podobizna lub nazwisko Trumpa pojawią się również na budynkach rządowych, okrętach wojennych i monetach, natomiast pojawienie się jego podobizny na jednodolarówce zostało opóźnione przez obowiązujące przepisy.

Podpis Donalda Trumpa zostanie umieszczony na banknocie 100 dolarów i wydrukowany w czerwcu, przed obchodami 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych - ogłosił w czwartek Departament Skarbu.

To pierwszy taki przypadek od 1861 roku. Dotychczas papierowe dolary były podpisywane przez sekretarza skarbu i skarbnika - podała agencja Reutera.

Dolary z podpisem Trumpa. Historyczna zmiana banknotów

Kolejne banknoty z podpisem Trumpa będą powstawać w następnych miesiącach, a od ich wydrukowania może minąć kilka tygodni, zanim trafią do obiegu.

Jak tłumaczył sekretarz skarbu Scott Bessent, "nie ma potężniejszego sposobu na uznanie historycznych osiągnięć naszego wielkiego kraju (USA - red.) i prezydenta Donalda J. Trumpa niż amerykańskie banknoty noszące jego imię".

Jak wyjaśnia agencja Reutera, ustawa regulująca drukowanie banknotów Rezerwy Federalnej daje Skarbowi USA szerokie uprawnienia do zmiany ich wzoru w celu ochrony przed fałszerstwami. Prawo wymaga zachowania określonych elementów, w tym słów "W Bogu pokładamy nadzieję", i pozwala na portrety wyłącznie zmarłych.

Wielka kampania Trumpa na cześć 250. rocznicy powstania USA

Zmiana podpisu na papierowych dolarach to kolejny z elementów kampanii, w ramach której nazwisko lub podobizna Trumpa znajdą się także na budynkach, siedzibach instytucji rządowych, okrętach wojennych i monetach.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA zatwierdził członków federalnego panelu ds. sztuki, który odpowiada za stworzenie pamiątkowej monety z jego wizerunkiem.

Natomiast próba wprowadzenia jednodolarówki z podobizną Trumpa do obiegu została opóźniona przez przepisy zakazujące przedstawiania żyjących osób na amerykańskich monetach. Zgodnie z amerykańskim prawem prezydent mógłby się na niej znaleźć najwcześniej dwa lata po śmierci.

Przypomnijmy, że dotąd wizerunek Trumpa pojawił się m.in. na Trump Gold Card - dającej prawo do życia i pracy w USA oraz obywatelstwa za pięć mln dolarów - oraz na niektórych przepustkach dla odwiedzających parki narodowe.

Źródła: Reuters, CNN

