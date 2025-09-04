Dokładnie wyczyścili salę. Specjalne środki po wizycie Kima w Pekinie

Adrianna Rymaszewska

Służby Korei Północnej starannie usunęły ślady obecności Kim Dzong Una z sali, w której ten spotkał się w Pekinie z Władimirem Putinem - podała agencja AP. Ma to na celu uniemożliwienie wywiadom innych państw zdobycia materiału biologicznego północnokoreańskiego dyktatora, dzięki któremu można by dotrzeć do informacji na temat jego stanu zdrowia.

Kim Dzong Un spotkał się w Pekinie z Władimirem Putinem
Kim Dzong Un spotkał się w Pekinie z Władimirem PutinemSTRAFP

Agencja AP powołuje się w swoich ustaleniach na nagranie wideo, opublikowane w jednym z portali społecznościowych przez rosyjskiego reportera Aleksandra Junaszewa.

Na filmie widać, jak personel Kim Dzong Una metodycznie czyści salę po jego środowej, ponad dwugodzinnej rozmowie z Władimirem Putinem w Pekinie. Dokładnie wytarto oparcie, podłokietniki krzesła, na którym siedział dyktator, podobnie jak ustawiony obok stolik kawowy. Usunięta została także szklanka, z której pił Kim.

Chiny. Specjalne procedury po wizycie Kim Dzong Una

Ekspert amerykańskiego think tanku Stimson Center Michael Madden wyjaśnił, że takie działanie to standardowa procedura bezpieczeństwa jeszcze z czasów ojca i poprzednika Kim Dzon Una - Kim Dzong Ila.

    - Specjalna (przenośna - red.) toaleta i worki na śmieci, odpady i niedopałki papierosów są po to, aby zagraniczna agencja wywiadowcza, nawet przyjaznego kraju, nie uzyskała materiału biologicznego i nie poddała go analizie - powiedział Madden, precyzując, że chodzi np. o włos czy fragment naskórka. - Dałoby to wgląd we wszelkie możliwe problemy zdrowotne Kim Dzong Una - wyjaśnił.

    Obsesje Putina. Rosyjski prezydent jeździ z przenośną toaletą

    Kim Dzong Un, na specjalne zaproszenie przywódcy Chin Xi Jinpinga, przybył we wtorek do Pekinu, a w środę wraz z ponad 20 przywódcami innych państw obserwował wielką defiladę wojskową na placu Tiananmen z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie.

    W wydarzeniu uczestniczył także rosyjski przywódca Władimir Putin, który to także słynie z niecodziennych przyzwyczajeń, mających zapewnić, że informacje na temat jego stanu zdrowia nie trafią w niepowołane ręce.

      Media od lat informują, że w zagranicznych podróżach Putinowi towarzyszy specjalny oficer Federalnej Służby Ochrony, którego zadaniem jest zbieranie fekaliów i moczu prezydenta Rosji. To, co wydala Putin, pakowane jest w pakiety, a te trafiają do specjalnej walizki i wracają do Rosji.

      Przykładowo, podczas wizyty przywódcy w Austrii w 2018 r. Rosjanie zażyczyli sobie, by gospodarze postawili specjalną biotoaletę, poza murami zwiedzanego przez niego Muzeum Historii Sztuki. Co więcej, na czas zwiedzania budynku, z wnętrz usunięte zostały wszystkie żywe kwiaty. Ochrona Putina zawsze zabiera także naczynia, z których ten je i pije lub starannie je wyciera. Monitorowane są również odciski palców, jeśli czegoś dotykał.

      Źródło: AP

