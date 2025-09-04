W skrócie Służby Korei Północnej skrupulatnie usunęły ślady Kim Dzong Una po spotkaniu z Władimirem Putinem w Pekinie, by uniemożliwić obcym wywiadom pozyskanie materiału biologicznego dyktatora.

Podobne środki ostrożności stosowane są przez prezydenta Rosji Władimira Putina, który podróżując za granicę, zabezpiecza wszelkie swoje odpady i naczynia.

Działania te mają na celu zablokowanie dostępu do informacji o stanie zdrowia liderów przez obce służby.

Agencja AP powołuje się w swoich ustaleniach na nagranie wideo, opublikowane w jednym z portali społecznościowych przez rosyjskiego reportera Aleksandra Junaszewa.

Na filmie widać, jak personel Kim Dzong Una metodycznie czyści salę po jego środowej, ponad dwugodzinnej rozmowie z Władimirem Putinem w Pekinie. Dokładnie wytarto oparcie, podłokietniki krzesła, na którym siedział dyktator, podobnie jak ustawiony obok stolik kawowy. Usunięta została także szklanka, z której pił Kim.

Chiny. Specjalne procedury po wizycie Kim Dzong Una

Ekspert amerykańskiego think tanku Stimson Center Michael Madden wyjaśnił, że takie działanie to standardowa procedura bezpieczeństwa jeszcze z czasów ojca i poprzednika Kim Dzon Una - Kim Dzong Ila.

- Specjalna (przenośna - red.) toaleta i worki na śmieci, odpady i niedopałki papierosów są po to, aby zagraniczna agencja wywiadowcza, nawet przyjaznego kraju, nie uzyskała materiału biologicznego i nie poddała go analizie - powiedział Madden, precyzując, że chodzi np. o włos czy fragment naskórka. - Dałoby to wgląd we wszelkie możliwe problemy zdrowotne Kim Dzong Una - wyjaśnił.

Obsesje Putina. Rosyjski prezydent jeździ z przenośną toaletą

Kim Dzong Un, na specjalne zaproszenie przywódcy Chin Xi Jinpinga, przybył we wtorek do Pekinu, a w środę wraz z ponad 20 przywódcami innych państw obserwował wielką defiladę wojskową na placu Tiananmen z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie.

W wydarzeniu uczestniczył także rosyjski przywódca Władimir Putin, który to także słynie z niecodziennych przyzwyczajeń, mających zapewnić, że informacje na temat jego stanu zdrowia nie trafią w niepowołane ręce.

Media od lat informują, że w zagranicznych podróżach Putinowi towarzyszy specjalny oficer Federalnej Służby Ochrony, którego zadaniem jest zbieranie fekaliów i moczu prezydenta Rosji. To, co wydala Putin, pakowane jest w pakiety, a te trafiają do specjalnej walizki i wracają do Rosji.

Przykładowo, podczas wizyty przywódcy w Austrii w 2018 r. Rosjanie zażyczyli sobie, by gospodarze postawili specjalną biotoaletę, poza murami zwiedzanego przez niego Muzeum Historii Sztuki. Co więcej, na czas zwiedzania budynku, z wnętrz usunięte zostały wszystkie żywe kwiaty. Ochrona Putina zawsze zabiera także naczynia, z których ten je i pije lub starannie je wyciera. Monitorowane są również odciski palców, jeśli czegoś dotykał.

Źródło: AP

