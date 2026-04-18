W skrócie Partia TISZA zdobyła 141 z 199 miejsc w węgierskim parlamencie po przeliczeniu głosów z zagranicy.

Partia Fidesz Viktora Orbana zdobyła 52 miejsca, wygrywając w 10 okręgach w porównaniu do 87 w poprzednich wyborach.

Peter Magyar zapowiedział działania antykorupcyjne oraz starania o uwolnienie środków UE i ożywienie gospodarki po objęciu urzędu.

Centroprawicowa partia TISZA odniosła miażdżące zwycięstwo w niedzielnych wyborach na Węgrzech, kończąc 16-letnie rządy prawicowego premiera Viktora Orbana.

Orban szybko przyznał się do porażki, gdy partia Magyar niespodziewanie uzyskała zdecydowaną większość przy rekordowej frekwencji. Wynik ten może pozwolić mu na gruntowną zmianę kontrowersyjnych reform Orbana, dotyczących praworządności.

"Bezprecedensowa większość, bezprecedensowy mandat, a jednocześnie odpowiedzialność" - skomentował Magyar w oświadczeniu na temat ostatecznego wyniku.

Wybory na Węgrzech. Przewaga Tiszy rośnie

O skali zmiany politycznej świadczy fakt, że partia Fidesz Orbana, która wygrała w 87 z 106 okręgów jednomandatowych w wyborach w 2022 r., w niedzielę wygrała zaledwie w 10 i będzie miała 52 posłów w parlamencie.

Wstępne zestawienie wskazało, że liczba posłów z okręgu Tiszy wyniosła 138, co już przekroczyło większość dwóch trzecich głosów potrzebną Węgrom do odwrócenia reformy konstytucyjnej Orbana i walki z korupcją. Ostateczna liczba głosów wzrosła do 141 po zliczeniu wszystkich głosów.

Wybory na Węgrzech. Peter Magyar mówi o oszustwie w okręgu

Jeszcze przed podliczeniem głosów z zagranicy Peter Magyar zażądał w sobotę powtórzenia głosowania w okręgu jednomandatowym, gdzie jako kandydat niezależny startował mężczyzna o takim samym imieniu i nazwisku jak on, popierany - według niego - przez Fidesz.

W okręgu w Sarvarze, na zachodzie Węgier, kandydat Fideszu Peter Agh zdobył 46,26 proc. głosów, kandydatka Tiszy Viktoria Strompova 45,79 proc., zaś niezależny kandydat Peter Magyar 1,6 proc. W rezultacie mandat zdobył Agh.

Magyar wezwał Agha, by nie przyjmował mandatu, aby można było we wspomnianym okręgu ponownie rozpisać wybory.

Węgry. Magyar zapowiada walkę z korupcją i zwrot w stronę UE

Peter Magyar zapowiedział po wygranej rozpoczęcie szeroko zakrojonych działań antykorupcyjnych po objęciu urzędu, do którego ma dojść 9 lub 10 maja. Działania te mają być częścią szerszych starań o uwolnienie środków UE i ożywienie gospodarki, która od trzech lat znajduje się w stanie stagnacji.

Orban regularnie zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom i twierdzi, że Węgry nie są bardziej skorumpowane niż inne kraje europejskie.

Jednak w czwartkowym wywiadzie internetowym dotychczasowy premier stwierdził, że do jego porażki prawdopodobnie przyczyniły się doniesienia medialne o bogactwie zgromadzonym przez biznesmenów z kręgu Fideszu. Nie skomentował jednak prawdziwości tych doniesień.

Źródło: Reuters

