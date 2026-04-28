"Do tajnych działań". Media: Porozumienie Pentagonu z Google

Artur Pokorski

Spółka Google zawarła porozumienie z Departamentem Wojny Stanów Zjednoczonych, dotyczące wykorzystywania jej modeli AI do tajnych działań - podał portal The Information, powołując się na źródła znające sprawę. Wcześniej amerykański resort wojny porozumiał się też z dwiema innymi dużymi firmami z branży sztucznej inteligencji.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Mężczyzna w garniturze gestykuluje przed przeszklonym budynkiem z kolorowym logo Google
Media: Google zawarł z Pentagonem tajne porozumienie dotyczące wykorzystywania modeli AI

W skrócie

  • Google zawarł porozumienie z Departamentem Wojny USA dotyczące wykorzystywania modeli AI do "tajnych działań".
  • Umowa dopuszcza użycie AI do zadań objętych "klauzulą tajności", ale wyklucza masową inwigilację i użycie broni autonomicznej bez odpowiedniego nadzoru człowieka.
  • Pentagon wcześniej zawarł podobne umowy z xAI Elona Muska oraz OpenAI.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według ustaleń Pentagon będzie mógł wykorzystywać AI Google'a do "wszelkich legalnych celów rządowych". Podobne umowy amerykański resort wojny zawarł wcześniej z xAI Elona Muska oraz OpenAI.

Zgodnie z ustaleniami w ramach umowy modele sztucznej inteligencji będą mogły być wykorzystywane do zadań objętych "klauzulą tajności", w tym "planowania misji" czy "wyznaczania celów" dla systemów militarnych.

Ani Holding Alphabet, do którego należy Google, ani Departament Wojny nie odpowiedziały na razie na prośbę agencji Reutera o skomentowanie tych doniesień.

USA. Media: Pentagon i Google zawarły umowę

W ubiegłym roku Pentagon zawarł porozumienia z czołowymi firmami AI. Wartość każdego z nich opiewała na 200 mld dolarów.

Zobacz również:

Media: Pentagon może mówić Trumpowi to, co chce usłyszeć o wojnie na Bliskim Wschodzie
Bliski Wschód

Pentagon nie mówi Trumpowi całej prawdy? "To, co chce usłyszeć"

Joanna Mazur
Joanna Mazur

Jak podkreślił Reuters, Pentagon chce zachować pełną elastyczność w sferze obronności i nie ryzykować wyposażania systemów uzbrojenia w mało wiarygodne AI.

System AI. Zapis dotyczący inwigilacji i broni autonomicznej

Umowa między Pentagonem a Google ma zawierać zapis, na mocy którego "strony zgadzają się, że system AI nie jest przeznaczony i nie powinien być wykorzystywany do masowej inwigilacji krajowej ani do broni autonomicznej (w tym wyboru celów) bez odpowiedniego nadzoru i kontroli ze strony człowieka".

Zobacz również:

Pedro Sanchez reaguje na doniesienia o planach zawieszenia Hiszpanii w NATO
Świat

Trump chce zawiesić Hiszpanię w ramach NATO? Jest reakcja premiera kraju

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

Jak dodano, "mowa nie przyznaje żadnego prawa do kontroli lub weta w zakresie zgodnych z prawem decyzji operacyjnych rządu".

Wcześniej Reuters podawał, że Pentagon naciskał na czołowe firmy z branży sztucznej inteligencji, takie jak OpenAI i Anthropic, żeby "udostępniły swoje narzędzia w sieciach o ograniczonym dostępie bez standardowych ograniczeń, które stosują wobec użytkowników".

Źródła: Reuters, PAP

Zobacz również:

John Phelan odchodzi ze stanowiska sekretarza Marynarki Wojennej USA
Świat

Nagła roszada w Marynarce Wojennej USA. Sekretarz odwołany ze stanowiska

Patryk Idziak
Patryk Idziak
"Wydarzenia": Kryzys mieszkaniowy. Czarnek zaskoczył radą dla młodychPolsat News

Najnowsze