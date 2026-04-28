W skrócie Google zawarł porozumienie z Departamentem Wojny USA dotyczące wykorzystywania modeli AI do "tajnych działań".

Umowa dopuszcza użycie AI do zadań objętych "klauzulą tajności", ale wyklucza masową inwigilację i użycie broni autonomicznej bez odpowiedniego nadzoru człowieka.

Pentagon wcześniej zawarł podobne umowy z xAI Elona Muska oraz OpenAI.

Według ustaleń Pentagon będzie mógł wykorzystywać AI Google'a do "wszelkich legalnych celów rządowych". Podobne umowy amerykański resort wojny zawarł wcześniej z xAI Elona Muska oraz OpenAI.

Zgodnie z ustaleniami w ramach umowy modele sztucznej inteligencji będą mogły być wykorzystywane do zadań objętych "klauzulą tajności", w tym "planowania misji" czy "wyznaczania celów" dla systemów militarnych.

Ani Holding Alphabet, do którego należy Google, ani Departament Wojny nie odpowiedziały na razie na prośbę agencji Reutera o skomentowanie tych doniesień.

USA. Media: Pentagon i Google zawarły umowę

W ubiegłym roku Pentagon zawarł porozumienia z czołowymi firmami AI. Wartość każdego z nich opiewała na 200 mld dolarów.

Jak podkreślił Reuters, Pentagon chce zachować pełną elastyczność w sferze obronności i nie ryzykować wyposażania systemów uzbrojenia w mało wiarygodne AI.

System AI. Zapis dotyczący inwigilacji i broni autonomicznej

Umowa między Pentagonem a Google ma zawierać zapis, na mocy którego "strony zgadzają się, że system AI nie jest przeznaczony i nie powinien być wykorzystywany do masowej inwigilacji krajowej ani do broni autonomicznej (w tym wyboru celów) bez odpowiedniego nadzoru i kontroli ze strony człowieka".

Jak dodano, "mowa nie przyznaje żadnego prawa do kontroli lub weta w zakresie zgodnych z prawem decyzji operacyjnych rządu".

Wcześniej Reuters podawał, że Pentagon naciskał na czołowe firmy z branży sztucznej inteligencji, takie jak OpenAI i Anthropic, żeby "udostępniły swoje narzędzia w sieciach o ograniczonym dostępie bez standardowych ograniczeń, które stosują wobec użytkowników".

Źródła: Reuters, PAP

