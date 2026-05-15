Do Pałacu Orbana wejdą turyści. Magyar otwiera zamknięte gabinety

Marta Stępień

Premier Węgier Peter Magyar otworzył dla zwiedzających dawną siedzibę węgierskiego rządu. - Nie możemy zwrócić narodowi pieniędzy, które zostały wydane na te budynki, ale przynajmniej chcielibyśmy dać ludziom możliwość obejrzenia ich - mówił. Dawne biura Viktora Orbana mieściły się w pałacu karmelitańskim. Obecne władze oceniają, że poprzednicy mogli wydać na luksusową przebudowę tego obiektu ponad trzy miliardy dolarów.

Pałac karmelitański w Budapeszcie
Pałac karmelitański w Budapeszcie, gdzie dawniej mieściła się siedziba rządu WęgierMateusz Wlodarczyk/NurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Premier Węgier Peter Magyar udostępnił dla zwiedzających dawną siedzibę węgierskiego rządu, gdzie wcześniej mieściły się biura Viktora Orbana.
  • Nowe władze szacują, że na przebudowę pałacu karmelitańskiego wydano ponad trzy miliardy dolarów, a zwiedzający mogą teraz zapisywać się na wycieczki po luksusowych wnętrzach.
  • Peter Magyar ogłosił, że odprawy dla ministrów poprzedniego rządu Węgier zostaną przekazane do jednego z domów dziecka w Ukrainie.
Peter Magyar po przejęciu władzy przez partię TISZA informował, że siedziba premiera Węgier będzie mieściła się w jednym z budynków ministerialnych koło parlamentu w Budapeszcie, a nie jak dotąd - w dawnym klasztorze karmelitów na Wzgórzu Zamkowym.

W piątek węgierski premier otworzył dla zwiedzających biura, które w przeszłości należały do rządu Viktora Orbana.

Węgry: Można zwiedzać luksusowe biura Orbana. Będą organizować wycieczki

Jak podaje agencja Bloomberga, przeprowadzona przez Orbana luksusowa renowacja obiektu, w tym biur w klasztorze karmelitów, stała się symbolem jego 16-letnich rządów.

- Rząd Tiszy nie może zwrócić węgierskiemu narodowi pieniędzy, które zostały już wydane na te budynki. Ale przynajmniej chcielibyśmy dać ludziom możliwość przyjścia i obejrzenia tych budynków - mówił Magyar w piątek po usunięciu ogrodzenia wokół klasztoru.

Zwiedzający mogą teraz zapisać się na wycieczki, aby obejrzeć dawne biura Orbana, które - według Madyara - zostaną zachowane w niezmienionym stanie. Premier oświadczył, że weźmie udział w jednej z pierwszych wycieczek.

Magyar zaznaczył, że oprócz biur Orbana zwiedzający będą mogli obejrzeć również sąsiedni budynek, który będzie teraz zajmowany przez jedno z ministerstw. Wcześniej urzędował tam Antal Rogan, wpływowy węgierski polityk, kluczowa postać w rządzie Fideszu i bliski współpracownik Orbana, a w latach 2015-2026 szef jego gabinetu.

Przebudowa pałacu mogła kosztować miliardy

Jak powiedział towarzyszący Magyarowi David Vitezi, minister odpowiedzialny za inwestycje w nowym rządzie Węgier, łączna kwota wydana lub przeznaczona na projekty związane z zamkiem może wynosić nawet bilion forintów (3,2 miliarda dolarów, blisko 12 miliardów złotych).

Wcześniej Magyar transmitował na żywo zwiedzanie budynków, prezentując m.in. bogato wyposażone wnętrza, w tym ministerialną salę cygar.

Jak czytamy, usunięcie ogrodzenia przez Magyar jest odniesieniem do kroku Orbana z 2007 roku, kiedy ten był w opozycji. Ówczesne zdemontowanie przez Orbana bariery przed parlamentem stało się krokiem w drodze do władzy w 2010 roku.

Jak informował Ukrinform, Peter Magyar ogłosił wcześniej, że odprawy należne ministrom poprzedniego rządu Węgier zostaną przekazane jednemu z domów dziecka w Ukrainie.

