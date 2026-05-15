W skrócie Premier Węgier Peter Magyar udostępnił dla zwiedzających dawną siedzibę węgierskiego rządu, gdzie wcześniej mieściły się biura Viktora Orbana.

Nowe władze szacują, że na przebudowę pałacu karmelitańskiego wydano ponad trzy miliardy dolarów, a zwiedzający mogą teraz zapisywać się na wycieczki po luksusowych wnętrzach.

Peter Magyar ogłosił, że odprawy dla ministrów poprzedniego rządu Węgier zostaną przekazane do jednego z domów dziecka w Ukrainie.

Peter Magyar po przejęciu władzy przez partię TISZA informował, że siedziba premiera Węgier będzie mieściła się w jednym z budynków ministerialnych koło parlamentu w Budapeszcie, a nie jak dotąd - w dawnym klasztorze karmelitów na Wzgórzu Zamkowym.

W piątek węgierski premier otworzył dla zwiedzających biura, które w przeszłości należały do rządu Viktora Orbana.

Węgry: Można zwiedzać luksusowe biura Orbana. Będą organizować wycieczki

Jak podaje agencja Bloomberga, przeprowadzona przez Orbana luksusowa renowacja obiektu, w tym biur w klasztorze karmelitów, stała się symbolem jego 16-letnich rządów.

- Rząd Tiszy nie może zwrócić węgierskiemu narodowi pieniędzy, które zostały już wydane na te budynki. Ale przynajmniej chcielibyśmy dać ludziom możliwość przyjścia i obejrzenia tych budynków - mówił Magyar w piątek po usunięciu ogrodzenia wokół klasztoru.

Zwiedzający mogą teraz zapisać się na wycieczki, aby obejrzeć dawne biura Orbana, które - według Madyara - zostaną zachowane w niezmienionym stanie. Premier oświadczył, że weźmie udział w jednej z pierwszych wycieczek.

Magyar zaznaczył, że oprócz biur Orbana zwiedzający będą mogli obejrzeć również sąsiedni budynek, który będzie teraz zajmowany przez jedno z ministerstw. Wcześniej urzędował tam Antal Rogan, wpływowy węgierski polityk, kluczowa postać w rządzie Fideszu i bliski współpracownik Orbana, a w latach 2015-2026 szef jego gabinetu.

Przebudowa pałacu mogła kosztować miliardy

Jak powiedział towarzyszący Magyarowi David Vitezi, minister odpowiedzialny za inwestycje w nowym rządzie Węgier, łączna kwota wydana lub przeznaczona na projekty związane z zamkiem może wynosić nawet bilion forintów (3,2 miliarda dolarów, blisko 12 miliardów złotych).

Wcześniej Magyar transmitował na żywo zwiedzanie budynków, prezentując m.in. bogato wyposażone wnętrza, w tym ministerialną salę cygar.

Jak czytamy, usunięcie ogrodzenia przez Magyar jest odniesieniem do kroku Orbana z 2007 roku, kiedy ten był w opozycji. Ówczesne zdemontowanie przez Orbana bariery przed parlamentem stało się krokiem w drodze do władzy w 2010 roku.

Jak informował Ukrinform, Peter Magyar ogłosił wcześniej, że odprawy należne ministrom poprzedniego rządu Węgier zostaną przekazane jednemu z domów dziecka w Ukrainie.

