W skrócie Argentyńskie władze ogłosiły dni wolne od pracy w związku z wizytą papieża Leona XIV, która obejmie Buenos Aires, Cordobę oraz Lujan.

Ministra bezpieczeństwa publicznego zapowiedziała największą w historii kraju operację zabezpieczającą, w której weźmie udział 19 tys. funkcjonariuszy.

Szacuje się, że w wydarzeniach z udziałem papieża może wziąć udział około 7 mln osób, a zainteresowanie wizytą wykazują także osoby niebędące katolikami.

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- Jasne, że jedziemy go zobaczyć, będziemy uczestniczyć w mszy całą rodziną, z dziećmi w wieku czterech lat i czterech miesięcy. To wspaniała okazja, by świętować w rodzinie. To historyczne chwile, które na zawsze zachowamy w naszych sercach - powiedział Juan Pablo Peralta, inżynier z La Platy niedaleko Buenos Aires.

Leon XIV przybędzie do Argentyny w niedzielę. Będzie to pierwsza wizyta papieża w tym kraju od 1987 roku, gdy odwiedził go Jan Paweł II.

- To bardzo piękne dla nas, katolików, że papież przyjeżdża do naszego kraju, do tej części świata. To wielkie emocje - powiedział Peralta, który urodził się w 1986 roku, a rodzice nadali mu imiona Juan Pablo (hiszp. Jan Paweł) na cześć papieża Polaka.

- Rodzice wzięli mnie ze sobą, gdy przyjechał w 1987 roku. Miałem wtedy tylko sześć miesięcy. Ale zawsze opowiadali mi o tym doświadczeniu. Wspaniale będzie przeżyć je ponownie z moimi dziećmi i rodziną - zaznaczył Peralta.

Argentyna. Miliony wiernych powitają papieża

W jednym z sondaży zamiar wzięcia udziału w spotkaniach z papieżem wyraziło 16,5 proc. badanych. W skali kraju oznaczałoby to około 7,5 mln osób, podzielonych pomiędzy planowane wydarzenia publiczne w Buenos Aires, Cordobie i Lujan.

Ta liczba może znacznie wzrosnąć, ponieważ 34 proc. ankietowanych oświadczyło, że nie zdecydowali jeszcze, czy pojadą - ocenił dyrektor badań socjologicznych na Papieskim Uniwersytecie Katolickim Argentyny (UCA) dr Juan Martin Lopez Fidanza.

Chęć zobaczenia papieża wyrażali nie tylko katolicy. Taki zamiar sygnalizowało również 13 proc. spośród ankietowanych protestantów i ponad 7 proc. osób, które nie zadeklarowały przynależności do żadnej grupy religijnej.

Argentyna szykuje się na wizytę papieża. Ogłoszono dni wolne od pracy

W związku z wizytą papieża władze ogłosiły dni wolne od pracy. Poniedziałek, gdy Leon XIV odprawi mszę dla wiernych na placu przed Pomnikiem Hiszpanów w Buenos Aires, będzie świętem w całym kraju. Wtorek będzie wolny od pracy w prowincji Cordoba i stolicy, a środa - w prowincji Buenos Aires, w której leży Lujan.

Liczba zapytań o nocleg w Cordobie i Lujan na platformach hotelarskich skoczyła o 400-500 proc. W Lujan ceny noclegów dla czterech osób wzrosły do 900-2000 dolarów za noc - podała telewizja TN.

Ministra bezpieczeństwa publicznego Alejandra Monteoliva informowała o przygotowaniach do "największej operacji bezpieczeństwa w historii" Argentyny. Dodała, że będzie ona obejmowała "trzy jurysdykcje, trzy lotniska, 11 wydarzeń zamkniętych i trzy masowe, gdzie spodziewany jest udział 7 mln osób".

W Buenos Aires w zabezpieczaniu wizyty papieża uczestniczyć będzie 19 tys. funkcjonariuszy policji i innych służb porządkowych. Zmobilizowanych zostanie 28 karetek pogotowia i 120 ratowników medycznych. Na wypadek konieczności szybkiego przedarcia się przez tłum szykuje się 10 medyków z eskadry motocyklowej oraz załoga helikoptera.

Papież rozpoczął swoją podróż do Ameryki Południowej w piątek od wizyty w Urugwaju. W środę z Argentyny uda się do Peru, gdzie pozostanie do 16 listopada.



