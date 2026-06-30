W skrócie Media oceniły, że jeśli kryzys w Rosji będzie się utrzymywał lub pogłębiał, Władimir Putin może zostać obalony w ciągu trzech lat, a elity mogą próbować zrzucić na niego odpowiedzialność za sytuacje w kraju.

W publikacji wskazano, że Putin staje w obliczu narastającej presji z powodu ukraińskich ataków i niepokoju wśród rosyjskich elit. Jednym z możliwych scenariuszy jego upadku jest wojna domowa.

Wśród potencjalnych czynników wywołujących bunt wymieniono zmasowane ataki na Moskwę, niedobory żywności, powstania separatystyczne w regionach oraz możliwe działania Chin.

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Magazyn "Forbes" zwrócił uwagę, że Władimir Putin zmaga się obecnie z coraz większą presją. Ma to związek z częstszymi ukraińskimi atakami w głębi Rosji, które dotykają między innymi sektora paliwowego i wpływają na panujący w kraju kryzys.

Jednocześnie rosyjskie elity zaczynają myśleć o własnym losie. Jak wskazują dziennikarze, sytuacja ta może doprowadzić do buntu, który pozwoliłby uniknąć ewentualnego powstania rosyjskiej armii i jednocześnie utrzymania elit przy władzy.

Rosyjski prezydent w dalszym ciągu dysponuje własnymi jednostkami ochrony osobistej, w tym kilkoma agencjami bezpieczeństwa, a także 30 tysiącami funkcjonariuszy sił zbrojnych i policji. W tym kontekście - jak zaznaczył magazyn - jednym z możliwych scenariuszy końca Putina jest rosyjska wojna domowa.

Zbliża się koniec Władimira Putina? Media o "kluczowej opcji"

"Forbes" zwrócił uwagę, że to, jak zakończą się rządy Putina, zależy w dużej mierze od oczekiwanego przez elity rezultatu. Szybkie zabójstwo prezydenta i późniejsza walka o władzę w Rosji zneutralizowałyby zagrożenie na wczesnym etapie, zanim jego poplecznicy zdążyliby zareagować. Jednocześnie uniemożliwiłoby "kluczową opcję".

Mowa o pokazowym procesie i możliwości uczynienia z Putina "kozła ofiarnego". W ten sposób elity mogłoby oczyścić się z zarzutów, odciąć od rządów prezydenta i w rezultacie utrzymać przy władzy w atmosferze "minimalnego chaosu".

"Można to nazwać opcją Ceausescu. W tym przypadku niesławny rumuński despota z czasów zimnej wojny został szybko stracony (wraz z żoną) przez najwyższych rangą wojskowych, podczas gdy jego dawne elity kontynuowały rządzenie w ramach nominalnie demokratycznego systemu" - napisał "Forbes".

O tym, że oba wspomniane scenariusze mogą być brane pod uwagę, świadczy między innymi tajemnicza śmierć Siergieja Iwanowa, czyli wieloletniego przyjaciela i sojusznika Putina. Polityk odszedł 26 czerwca w wieku 73 lat. Przez lata był uważany za możliwego następcę Putina.

"Takie incydenty stwarzają Putinowi problemy. Gdy potencjalni rywale są szybko eliminowani, inni zaczynają czuć się zagrożeni i działać przeciwko niemu zawczasu" - ocenił Forbes.

Rosja. Upadek Putina: Wszystko może być czynnikiem wyzwalającym bunt

Magazyn zauważył ponadto, że w atmosferze narastającej paranoi "wszystko może być czynnikiem wyzwalającym ewentualny bunt". "Mogą to być zakrojone na szeroką skalę ukraińskie ataki na Moskwę, niedobory żywności, powstania separatystyczne w regionach takich jak Tatarstan, Baszkiria czy Czeczenia, albo inwazja Ukrainy na Krym" - czytamy.

Istotnym czynnikiem mają pozostawać również działania Chin. Bowiem jeśli Pekin uzna, że osłabienie Putina jako przywódcy zagraża jego własnym interesom, może sprowokować jego upadek na różne sposoby. Na przykład poprzez odcięcie pomocy wojskowej lub inwazję na Syberię.

"Dni Putina są policzone. Jeśli ta tendencja się utrzyma lub pogorszy, prawdopodobnie zostanie obalony w ciągu trzech lat" - podkreślono w tekście.

Dodajmy, że w Rosji panuje obecnie atmosfera milczenia. Władze robią bowiem wszystko, aby w kraju na głos nie padło słowo "wojna". Z tego powodu Władimir Putin strzeże, by nie wywołać paniki np. poprzez uruchamianie syren alarmujących przed nadlatującymi znad Ukrainy dronami.

Przypomnijmy, że formalnie Rosja nie jest w stanie wojny. Z tego powodu w niektórych częściach kraju mieszkańcy nie wiedzą, gdzie są schrony, ani jak zachować się w przypadku zagrożenia.

Źródło: "Forbes"





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