W piątek Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o przedłużeniu stacjonarnych kontroli na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią o trzy miesiące. Po raz pierwszy wprowadzono je w połowie października, teraz mają one potrwać co najmniej do 15 marca 2024 roku. Ich kontynuacja została już zgłoszona Komisji Europejskiej - potwierdziło federalne MSW.