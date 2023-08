Rosjanie, by dostać się do swojego domku letniskowego, muszą przejechać przez Norwegię , czyli pokonać 3500 km, co zajmuje im około sześciu dni. - Nie moglibyśmy wyobrazić sobie życia bez Finlandii. Tutaj jest nasz drugi dom - mówili w w rozmowie z dziennikarzami.

Utrudniony zakaz wjazdu do Finlandii. Rosjanie muszą jeździć przez Norwegię

Jak przypomina portal, od początku lata Finlandia zaostrzyła ograniczenia dla obywateli Rosjan w zakresie wjazdu i tranzytu przez kraj. Wszyscy Rosjanie na granicy musieli udowodnić, że mają " ważny powód ", by wjechać do Finlandii, m.in. utrzymanie nieruchomości.

Wiza Maksima i Olgi jest ważna do 2025 roku. Rosjanie mają nadzieję, że do tego czasu wojna w Ukrainie się zakończy. Nowe przepisy sprawiły, że Rosjanie, którzy tak jak Maksim i Olga posiadają nieruchomość w Finlandii, zaapelowali do władz o ułatwienie wjazdu do kraju.