- Polacy prowadzą obłudną politykę. Takiej hipokryzji ze strony państwa nigdy nie widziałem - dopiero co grzmiał pod adresem Polski Viktor Orban. Naszemu krajowi od węgierskiego premiera oberwało się mocno też z kilku innych powodów. Polska prawica, która politycznie sporo zainwestowała swego czasu w sojusz z Orbanem, jednak go broni. - Myślę, że to nie jest śmierć bratanków. To pewien etap w relacjach polsko-węgierskich - mówi Interii Bogdan Rzońca, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.