Zespół ekspertów zaprezentował rezultaty badań, przeprowadzonych na grupie osób w różnym wieku. Przebadali oni wpływ chronotypu, czyli cechy osobniczej, która wiąże się z preferencją czasu aktywności - bardziej poranną lub wieczorną - na budowę ciała, nawyki żywieniowe i ryzyko kardiometaboliczne.

"Nocne marki" spożywają więcej kalorii

Badania wykazały, że osoby z chronotypem wieczornym, a więc bardziej aktywne do późnej pory, spożywają w posiłkach, i to zarówno na obiad, jak i na kolację, znacznie więcej kalorii niż osoby, które wcześnie wstają. Tzw. nocne marki charakteryzuje też - jak ustalili badacze - dieta bardziej bogata w węglowodany i tłuszcze, co wynika z tego, że częściej spożywają słodzone napoje, fast foody i słodycze.

W konkluzji zaznaczono, że badania powiązały osoby preferujące późną aktywność z gorszymi nawykami żywieniowymi, jeśli chodzi o jakość diety, porę spożywania posiłków, dzienną liczbę kalorii, ilość tłuszczu i węglowodanów.

Poza tym u nocnych marków stwierdzono niższy poziom kwasu foliowego i witaminy B12.