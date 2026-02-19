Biskup diecezji Camden w stanie New Jersey Joseph A. Williams poinformował, że Kościół wypłaci 180 mln dolarów (około 645 mln zł) w ramach ugody z ofiarami wykorzystywania seksualnego.

Dotyczy ona około 300 ofiar, które zostały skrzywdzone przez księży w latach 70. i 80. XX wieku.

List biskupa do wiernych. "Ten dzień stanowi kamień milowy"

Biskup Joseph A. Williams poinformował w liście, że komitet reprezentujący ofiary zgodził się na warunki ugody, która zakłada utworzenie funduszu powierniczego w wysokości 180 milionów dolarów, finansowanego przez diecezję i jej ubezpieczycieli.

Plan oczekuje na zatwierdzenie przez sąd.

"Dla ofiar z południowego New Jersey ten dzień był bardzo oczekiwany i stanowi kamień milowy w ich drodze do przywrócenia sprawiedliwości, uzdrowienia i uznania, o które od dawna zabiegali i na które zasługują" - napisał Williams do parafian.

"Każdemu z nich chciałbym powiedzieć: dziękuję za odwagę w ujawnieniu prawdy. Bez waszej odwagi i wytrwałości ten nowy dzień by nie nastał" - dodał.

Ugody z ofiarami w USA. "Głęboko ubolewam nad tym, co przeżyliście"

Według portalu bishop-accountability.org, w latach 1950-2016 Kościół katolicki w USA otrzymał 18 500 skarg na 6700 duchownych.

Wielu wysoko postawionych członków Kościoła w USA zostało zmuszonych do rezygnacji z pełnienia funkcji za ochronę księży-przestępców.

Porozumienie zawarte w tym tygodniu uzupełniłoby ugodę z 2022 roku, w ramach której diecezja Camden zgodziła się zapłacić 87,5 miliona dolarów na pokrycie kosztów związanych z tym roszczeń.

"Głęboko ubolewam nad tym, co przeżyliście. To był ciężki grzech i druzgocąca zdrada zaufania, jakim obdarzyliście Kościół, który kochaliście" - napisał Williams.

"Nie mogę usunąć blizn, które nosicie, ani przywrócić wam utraconej niewinności, ale w imieniu moich poprzedników i wiernych z Camden mogę powiedzieć jasno: wierzymy wam, żałujemy i jesteśmy zdecydowani podążać inną drogą, idąc z wami, jeśli Bóg pozwoli, u naszego boku" - dodał.