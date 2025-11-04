Dick Cheney nie żyje. Były wiceprezydent USA miał 84 lata

Dick Cheney, wiceprezydent USA z ramienia Partii Republikańskiej w latach 2001-2009, zmarł w wieku 84 lat - przekazał we wtorek w serwisie X dziennikarz waszyngtońskiego portalu informacyjnego Punchbowl News Jake Sherman.

Rodzina polityka potwierdziła potem, że Cheney zmarł w poniedziałek wieczorem na skutek powikłań po przebytym zapaleniu płuc oraz ze względu na choroby serca i naczyń.

W chwili śmierci otoczony był przez żonę Lynne, z którą byli małżeństwem 61 lat, oraz córki Liz i Mary - podają amerykańskie media.

USA: Dick Cheney nie żyje. Krytykował Donalda Trumpa

Cheney był kongresmenem z Wyoming, potem pełnił funkcję sekretarza obrony i szefa personelu Białego Domu, a następnie w administracji George'a W. Busha sprawował stanowisko wiceprezydenta USA.

Agencja Reutera opisuje, że Cheney był gorącym zwolennikiem amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 r. CNN dodaje z kolei, że uważany jest także za głównego orędownika wojny z terroryzmem po atakach z 11 września 2001 r.

W 2024 r. polityk deklarował, że w wyborach prezydenckich poprze Kamalę Harris. - W 248-letniej historii naszego narodu nigdy nie było osoby, która stanowiłaby większe zagrożenie dla naszej republiki niż Donald Trump - mówił.

Zmarł Dick Cheney. Latami walczył z chorobą

Córka polityka, Liz Cheney, również została wpływową republikańską parlamentarzystką, zasiadającą w Izbie Reprezentantów. Straciła mandat po tym, jak sprzeciwiła się Trumpowi i zagłosowała za jego impeachmentem w następstwie ataku jego zwolenników na Kapitol 6 stycznia 2021 r.

W 2018 r. powstał film biograficzny zatytułowany "Vice", w którym w Cheneya wcielił się Christian Bale.

Polityk przez większość życia zmagał się z problemami z sercem. Pierwszy z kilku zawałów przeszedł w wieku 37 lat. W 2012 r. poddano go operacji przeszczepu serca, którą określił jako "dar życia".

Przez historyków uważany jest za jednego z najpotężniejszych wiceprezydentów w historii USA.

Źródło: Agencja Reutera, CNN

