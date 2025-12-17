W skrócie Skandal obyczajowy w Rosji – deputowany Aleksandr Doroszkin rezygnuje z partii po ujawnieniu narodzin dziecka w Chile.

Żona Doroszkina publicznie pochwaliła się zagranicznym porodem, motywując to chęcią zapewnienia "silnego paszportu" dla dziecka.

Media donoszą o podobnym przypadku z udziałem innego deputowanego Jednej Rosji z tego samego miasta.

Sekretarz wykonawczy komisji etyki rządzącej w Rosji partii Jedna Rosja Jewgienij Rewenko ogłosił, że deputowany z Togliatii Aleksandr Doroszkin stracił członkostwo.

Wszystko z powodu wiadomości, która pojawiła się w miniony poniedziałek. Kanał Baza na Telegramie "podał dalej" nagranie udostępnione na Instagramie prowadzonym przez Lubow Marczenko - żonę deputowanego Doroszkina.

Członek partii Jedna Rosja zrzekł się członkostwa. Poszło o głośne nagranie jego żony

Lubow Marczenko poinformowała, że ona i jej mąż "od zawsze chcieli", aby ich dziecko urodziło się za granicą i nabyło w ten sposób "silny paszport". - Mój mąż przeanalizował wszystkie plusy i minusy - zapewniła.

Małżeństwo rozważało poród w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale ostatecznie wybór padł na kraj Ameryki Południowej.

- Wybraliśmy Chile, i to w sumie z wielu powodów. Chilijski paszport umożliwia podróżowanie bez wizy w wielu krajach. Ponadto gospodarka jest bardzo rozwinięta, a przestępczość na niskim poziomie - wyjaśniła kobieta.

Według Marczenko mąż zorganizował jej lot klasą biznes do Chile w ósmym miesiącu ciąży. Sam także udał się w podróż.

Aleksandr Doroszkin opuścił szeregi Jednej Rosji. Był posłem do Dumy

Po rozgłosie, jaki materiał wywołał w mediach społecznościowych, żona deputowanego partii Jedna Rosja przeprosiła za swoje słowa. Tłumaczyła, że jest szczęśliwa, ponieważ "może wrócić do domu" z nowo narodzonym dzieckiem.

Tego samego dnia Aleksandr Doroszkin złożył rezygnację z członkostwa w partii. "Napisał w tej sprawie list" - przekazał Jewgienij Rewenko.

"Nasz 'bohater' historii o Chile był świadomy i nie tracił czasu. Dziś dobrowolnie opuścił szeregi partii" - napisał na Telegramie szef komisji etyki w partii Jedna Rosja. Dodał, że obecna sytuacja wymaga jedności partii z krajem.

"Chwalenie się bogactwem i możliwościami, gdy inni oddają ostatni grosz, jest niemoralne i niedopuszczalne" - podsumował Rewenko.

Głośne podróże rosyjskich elit do Chile. Media ujawniły kolejny przypadek

Choć zapewniono, że Aleksandr Doroszkin złożył rezygnację dobrowolnie, wcześniej partyjny oddział w Togliatti otrzymał rekomendację usunięcia deputowanego z lokalnej rady politycznej.

Sam deputowany opublikował w mediach przeprosiny, potwierdzając oświadczenie przedstawiciela Jednej Rosji. Dodał, że nie chce, aby jego osobista sytuacja negatywnie rzutowała na dobro partii władzy.

Serwis The Moscow Times podał, że skandal z Doroszkinem nie jest wyjątkiem. We wtorek ujawniono, że inny deputowany z tego samego miasta i tej samej partii - Iwan Żyljajew - również poleciał ze swoją żoną do Chile, gdzie w jednej z prywatnych klinik na świat przyszło ich dziecko.

Informację na ten temat opublikowano na stronie organizacji pomagającej zamożnym Rosjanom w wyborze placówek medycznych w krajach Ameryki Południowej. "Dziecko urodzone w Chile otrzymuje obywatelstwo na zawsze i może przekazać je kolejnym pokoleniom" - napisano. Materiał został po jakimś czasie usunięty.

Źródło: Meduza, The Moscow Times

