W skrócie CSU proponuje deportację większości syryjskich uchodźców oraz budowę specjalnych terminali i centrów wyjazdowych w całych Niemczech.

Kurs wobec Ukraińców także ma ulec zaostrzeniu, szczególnie wobec mężczyzn w wieku poborowym.

Zmiany polityki mają związek z rosnącą presją polityczną ze strony AfD.

CSU, tworzące z CDU i SPD niemiecki rząd, stoi na stanowisku, iż w przypadku większości Syryjczyków objętych czasową ochroną wygasły podstawy do jej udzielenia.

W związku z tym wobec tych, którzy nie opuszczą Niemiec dobrowolnie, deportacje powinny zostać wszczęte tak szybko, jak to możliwe.

O wszystkim poinformowała niemiecka agencja prasowa (dpa), powołując się na zapisy dokument partyjnego. Jego autorzy wzywają do zdecydowanego przyspieszenia deportacji do Syrii i Afganistanu w 2026 roku. By usprawnić proces, proponują utworzenie na terenie całego kraju "centrów wyjazdowych", a także "deportacyjnego terminalu" na lotnisku w Monachium.

Niemcy. CSU chce deportacji większości syryjskich uchodźców

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia po raz pierwszy od wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 roku z Niemiec deportowany został obywatel tego kraju skazany za przestępstwa.

Kwestia deportacji do Syrii została uzgodniona w umowie koalicyjnej między blokiem partii chadeckich CDU/CSU a socjaldemokratyczną SPD. W ostatnich miesiącach niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadziło rozmowy z nowym rządem w Syrii oraz rządzącymi w Afganistanie od 2021 roku talibami.

Wcześniej do sprawy odnosił się także kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który zapowiadał zmianę polityki w sprawie syryjskich uchodźców. - Wojna domowa w Syrii dobiegła końca. Nie ma już żadnych powodów, by Syryjczycy otrzymywali azyl w Niemczech, dlatego możemy rozpocząć ich repatriacje - mówił.

Kanclerz swoją postawę argumentował faktem, iż "bez tych ludzi odbudowa (Syrii - red.) nie będzie możliwa". Według ówczesnych deklaracji Merza wskazane przez władze osoby, które nie będą chciały wrócić do Syrii, będą mogły zostać deportowane w niedalekiej przyszłości.

Niemcy. Media: zwrot w podejściu do obywateli Syrii

Zdaniem serwisu Politico zwrot w niemieckim podejściu do obywateli Syrii to wynik presji narracji narzucanej przez skrajnie prawicową Alternatywę dla Niemiec, która według ostatnich sondaży może liczyć na wyższe poparcie niż CDU Merza. Liderzy AfD domagają się m.in. rozpoczęcia przymusowych repatriacji syryjskich uchodźców.

Łącznie w Niemczech przebywa obecnie ponad 950 tysięcy Syryjczyków. W 2012 roku z powodu wojny domowej powroty do Syrii zostały wstrzymane.

Politico podkreśla także, że Syryjczycy to druga po Ukraińcach najliczniejsza grupa uchodźców w Niemczech. Według danych w 2024 roku pracowało tam około 287 tys. obywateli Syrii, a około 83 tys. otrzymało obywatelstwo kraju UE.

CSU chce również zaostrzenia kursu wobec Ukraińców

Dodajmy, że partia z Bawarii sygnalizuje również zaostrzenie kursu wobec uchodźców z Ukrainy, których w Niemczech jest około 1,3 mln.

W dokumencie CSU zobowiązano się również do wywierania presji na to, by ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym wnieśli większy wkład w obronę swojego kraju. Nie podano jednak szczegółów, jak miałoby to wyglądać.

Wewnętrzny dokument partyjny zawiera także postulat wprowadzenia w Niemczech kar za publiczne nawoływanie do ustanowienia państwa islamistycznego lub kalifatu.

Źródło: dpa

