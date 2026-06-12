Departament o "poważnym zagrożeniu" prezydenta. Badany jest znak "8647"

W skrócie Na National Mall w Waszyngtonie pojawił się kontur liczb '8647', którego pochodzenie jest obecnie wyjaśniane przez amerykańskie służby.

Departament Sprawiedliwości USA uznaje, że liczby '8647' mogą być interpretowane jako potencjalne wezwanie do przemocy wobec prezydenta.

Władze zapowiadają wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, a w tym samym rejonie w najbliższym czasie mają pojawić się duże tłumy z okazji gali UFC w dzień urodzin Donalda Trumpa.

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Obrys liczb "8647" pojawił się nieopodal Narodowego Pomnika II Wojny Światowej w parku National Mall. Na miejscu pracowali policjanci oraz funkcjonariusze Gwardii Narodowej.

Rzecznik ministerstwa zasobów wewnętrznych określił oznaczenia jako "obłąkany wandalizm", który "nie będzie tolerowany". - Wszelkie groźby wobec prezydenta są traktowane przez resort bardzo poważnie, a nasza straż parkowa zbada ten incydent i pociągnie winnych do odpowiedzialności - powiedział.

"8647" na trawniku w National Mall. Amerykańskie służby badają incydent

Nie wiadomo w jaki sposób powstały ślady na trawie. Jak zauważa Reuters, w miejscach, gdzie znajdują się liczby, trawa jest brązowa, w przeciwieństwie do pozostałej części trawnika.

O tym, że napis może stanowić wezwanie do przemocy wobec prezydenta USA przekonany jest również amerykański Departament Sprawiedliwości. Hasło "8647" jest bowiem znanym symbolem sprzeciwu wobec administracji Donalda Trumpa.

Składa się z dwóch części: "86" oznacza w amerykańskim slangu chęć "pozbycia się czegoś", "wyeliminowania", a "47" odnosi się do 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Kontrowersyjne hasło w Waszyngtonie tuż przed urodzinami Donalda Trumpa

W kwietniu były dyrektor FBI James Comey został oskarżony przez resort sprawiedliwości o grożenie prezydentowi po tym, jak opublikował na Instagramie zdjęcie przedstawiające te liczby ułożone z muszli.

Jak zauważyła stacja CNN, za kilka dni w okolicy National Mall mają zgromadzić się ogromne tłumy z okazji gali UFC, która obędzie się w dniu urodzin Donalda Trumpa.





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