Departament o "poważnym zagrożeniu" prezydenta. Badany jest znak "8647"
Amerykańskie służby badają teren National Mall w Waszyngtonie, gdzie na murawie pojawiły się kształty przypominające kontur liczb "8647". Nie ustalono dotąd, jak doszło do ich powstania. Departament Sprawiedliwości USA wskazuje, że może chodzić o wezwanie do przemocy wobec prezydenta; przeciwnicy Trumpa posługiwali się bowiem liczbami "8647" jako symbolem sprzeciwu wobec jego administracji.
W skrócie
- Na National Mall w Waszyngtonie pojawił się kontur liczb '8647', którego pochodzenie jest obecnie wyjaśniane przez amerykańskie służby.
- Departament Sprawiedliwości USA uznaje, że liczby '8647' mogą być interpretowane jako potencjalne wezwanie do przemocy wobec prezydenta.
- Władze zapowiadają wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, a w tym samym rejonie w najbliższym czasie mają pojawić się duże tłumy z okazji gali UFC w dzień urodzin Donalda Trumpa.
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Obrys liczb "8647" pojawił się nieopodal Narodowego Pomnika II Wojny Światowej w parku National Mall. Na miejscu pracowali policjanci oraz funkcjonariusze Gwardii Narodowej.
Rzecznik ministerstwa zasobów wewnętrznych określił oznaczenia jako "obłąkany wandalizm", który "nie będzie tolerowany". - Wszelkie groźby wobec prezydenta są traktowane przez resort bardzo poważnie, a nasza straż parkowa zbada ten incydent i pociągnie winnych do odpowiedzialności - powiedział.
"8647" na trawniku w National Mall. Amerykańskie służby badają incydent
Nie wiadomo w jaki sposób powstały ślady na trawie. Jak zauważa Reuters, w miejscach, gdzie znajdują się liczby, trawa jest brązowa, w przeciwieństwie do pozostałej części trawnika.
O tym, że napis może stanowić wezwanie do przemocy wobec prezydenta USA przekonany jest również amerykański Departament Sprawiedliwości. Hasło "8647" jest bowiem znanym symbolem sprzeciwu wobec administracji Donalda Trumpa.
Składa się z dwóch części: "86" oznacza w amerykańskim slangu chęć "pozbycia się czegoś", "wyeliminowania", a "47" odnosi się do 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Kontrowersyjne hasło w Waszyngtonie tuż przed urodzinami Donalda Trumpa
W kwietniu były dyrektor FBI James Comey został oskarżony przez resort sprawiedliwości o grożenie prezydentowi po tym, jak opublikował na Instagramie zdjęcie przedstawiające te liczby ułożone z muszli.
Jak zauważyła stacja CNN, za kilka dni w okolicy National Mall mają zgromadzić się ogromne tłumy z okazji gali UFC, która obędzie się w dniu urodzin Donalda Trumpa.