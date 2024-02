Według NEA pogarszająca się sytuacja ma związek z co najmniej podwojoną w ciągu roku sumą siedlisk komarów z rodzaju Aedes (zalicza się do nich m.in. komar tygrysi - red.), które zakładają swoje kolonie na terenach mieszkalnych.

Singapur. Władze apelują do mieszkańców. Chodzi o komary roznoszące dengę

NEA wystosowała również apel do mieszkańców, by często wymieniali wodę w wazonach, opróżniali podstawki do doniczek, obracali wiadra i utrzymywali czystość w przydomowych rynnach i fontannach, a także stosowali środki owadobójcze.

Czym jest denga? Za rozprzestrzenianie się odpowiedzialny jest komar tygrysi

Denga to infekcja wirusowa, która może objawiać się wysoką gorączką, bólem głowy i nudnościami , ale większość przypadków przebiega bezobjawowo . Śmierć jest niezwykle rzadka , choć może do niej dojść w sytuacji, gdy ciężki przebieg choroby - również rzadki - pozostaje nieleczony.

Wzrost zachorowań na dengę. Włoskie lotnisko reaguje

Liczba zgłoszonych do WHO przypadków wzrosła na całym świecie z 500 tysięcy w 2000 roku do 5,2 miliona w 2019 roku. Do początku grudnia 2023 roku odnotowano łącznie ponad 4,5 miliona przypadków. WHO podkreśla jednak, że są też przypadki niezgłoszone i szacuje, że rzeczywista liczba zakażeń wynosi na całym globie rocznie niemal 400 milionów.