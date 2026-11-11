W skrócie Hiszpania rozpoczęła 24-godzinny strajk generalny na trzy tygodnie przed wyborami, domagając się poprawy dostępu do mieszkań, wyższych płac oraz lepszych usług publicznych.

Największe utrudnienia wystąpią w transporcie, edukacji i ochronie zdrowia, gdzie wprowadzono wymóg świadczenia usług minimalnych, w tym ograniczone kursy pociągów.

Bezpośrednią przyczyną masowej mobilizacji była fala protestów po eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała przez siedemdziesiąt lat.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Już po północy setki osób przeszły ulicami centrum Madrytu krzycząc: "Strajk generalny!" i rozlepiając plakaty z symbolem protestu - zaciśniętej pięści z pękiem kluczy. Na wczesny wieczór w środę w dziesiątkach miast planowane są wielkie demonstracje, ale pikiety będą organizowane także w ciągu dnia.

Największe zakłócenia spodziewane są w sektorach: transportu, edukacji i ochrony zdrowia; wprowadzono w nich wymóg zapewnienia usług minimalnych. M.in. zobowiązano do kursowania około 70 proc. połączeń kolei dużych prędkości i dalekobieżnych, 65 proc. regionalnych oraz 75 proc. pociągów podmiejskich w godzinach szczytu i 50 proc. poza szczytem.

Hiszpania. Ogólnokrajowy strajk generalny

Wiele placówek medycznych będzie pracować tak jak w niedziele i święta, a w szkołach i przedszkolach zapewniono jedynie opiekę dla dzieci.

Uczestników akcji protestacyjnej poparł socjalistyczny premier Pedro Sanchez, o jej odwołanie zaapelował z kolei lider opozycyjnej konserwatywnej Partii Ludowej (PP) Alberto Nunez Feijoo.

"Strajk generalny 11 listopada stanowi niezwykle niepokojącą anomalię demokratyczną. Rząd zachęca do mobilizacji przeciwko skutkom własnej politycznej porażki i we własnym interesie wyborczym, a dodatkowo przenosi do samego centrum życia społecznego, czyli do przedsiębiorstw i sklepów, podziały, które Pedro Sánchez kreuje wokół własnej osoby" - ocenił w edytorialu dziennik "El Mundo".

Z kolei zdaniem "La Vanguardii" protest zrodził się ze słusznego gniewu na rosnące stawki czynszów i cen mieszkań.

Strajk generalny po fali protestów w Hiszpanii

"Strajk jest prawem obywatelskim, ale sam w sobie niczego nie rozwiąże. (…) Ostatecznie jednak, i w najlepszym wypadku, poświęcenie, jakiego wymaga od wszystkich strajk generalny, powinno posłużyć temu, by cały system polityczny, niezależnie od tego, kto wygra wybory parlamentarne 29 listopada, uświadomił sobie pilną potrzebę wypracowania wielkiego paktu państwowego w sprawie mieszkalnictwa" - napisała gazeta w edytorialu.

Ogólnokrajowy 24-godzinny strajk ogłoszono po fali protestów, która ogarnęła Hiszpanię po eksmisji 87-letniej Maricarmen Abascal z mieszkania w Madrycie, które zajmowała przez 70 lat.

Dwie największe centrale związkowe - CCOO i UGT, zrzeszające łącznie ponad 2 mln pracowników - poparły wówczas związki lokatorskie, organizujące tamte protesty. Zapowiedziały też wspólny protest 11 listopada. Do CCOO i UGT przyłączyły się niemal wszystkie branżowe związki zawodowe.



