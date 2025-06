Demonstracje w Nowym Jorku. Doszło do starć z policją

Manifestacje odbyły się w kilku miejscach Manhattanu, w tym w pobliżu biur Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE). Setki uczestników wyszły na ulice, niosąc jasno żółte tablice z hasłem "ICE out of NYC". Protestujący skandowali hasła, w tym obraźliwe określenia pod adresem funkcjonariuszy.

"Dziesiątki policjantów w strojach do tłumienia zamieszek otoczyły protestujących, najwyraźniej próbując udrożnić ruch na Broadwayu. W wyniku interwencji kilku demonstrantów zostało zatrzymanych i odprowadzonych z rękami związanymi plastikowymi opaskami" - podał "The New York Times".