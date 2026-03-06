W skrócie Minister Péter Szijjártó oświadczył przed ambasadą Ukrainy, że Węgry nie są nic winne Ukrainie i nie zamierzają angażować się w wojnę.

Demonstracja w Budapeszcie trwała około godziny, podczas której zgromadzeni nieśli transparenty dotyczące Wołodymyra Zełenskiego i Petera Magyara oraz odśpiewano hymn Węgier.

Spór między Węgrami a Ukrainą nasilił się po uszkodzeniu rurociągu Przyjaźń, wymianie ostrych słów między politykami oraz wstrzymaniu dostaw i blokadzie transakcji unijnych.

- Od czterech lat w naszym sąsiedztwie toczy się bezsensowna wojna. Przez cały ten czas, każdego dnia, próbuje się nas w nią wciągnąć.Bruksela i Kijów chcą wciągnąć Europę w wojnę, wysłać na Ukrainę pieniądze Europejczyków i wciągnąć Ukrainę do Unii Europejskiej. Budapeszt mówi temu wszystkiemu "nie" - oświadczył szef węgierskiej dyplomacji.

- Nie jesteśmy Ukrainie nic winni, ani żołnierzy, ani pieniędzy, ani członkostwa w UE. Dlatego Ukraińcy coraz mocniej próbują ingerować w nasze wybory - stwierdził Szijjarto w odniesieniu do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 12 kwietnia. - Chcą na Węgrzech proukraińskiego rządu - dodał.

Węgry. Demonstracja przed ambasadą Ukrainy

Wśród zgromadzonego tłumu dominowały węgierskie flagi oraz transparenty przedstawiające prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i głównego politycznego rywala premiera Viktora Orbana - Petera Magyara.

Zełenski trzyma na nich dziecko z twarzą Magyara, a podpis głosi: "Powiedz NIE ukraińskiej marionetce". Na innych transparentach ukraińskiego prezydenta porównano do irackiego dyktatora Saddama Husajna, a Ukrainę - do mafii.

Demonstracja wraz z przemówieniami trwała około godziny. Na zakończenie odśpiewano hymn Węgier.

Spór Węgry - Ukraina. Ostre słowa Zełenskiego wywołały polityczna burzę

Do ostatniej eskalacji sporu między Budapesztem i Kijowem doszło, gdy transportujący rosyjską ropę na Węgry przez Ukrainę rurociąg Przyjaźń został uszkodzony pod koniec stycznia w rosyjskim ataku. Władze w Kijowie zapewniają, że ropociąg jest remontowany, rząd Orbana utrzymuje jednak, że ukraińskie władze celowo wstrzymują przywrócenie tranzytu.

Budapeszt wstrzymał dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę, blokuje 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro. W piątek Orban zapowiedział, że "wstrzyma tranzyt ważnych dla Ukrainy towarów, dopóki Kijów nie wznowi transportu ropy".

Węgierscy politycy, w tym Orban, udostępnili w czwartek w internecie nagranie, na którym Zełenski krytykuje decyzję Budapesztu o zablokowaniu unijnej pożyczki, mówiąc, że "da adres tej osoby (Orbana - red.) żołnierzom, żeby z nią porozmawiali po swojemu".

Szijjarto uznał wypowiedź Zełenskiego za groźbę śmierci skierowaną pod adresem Orbana, co było bezpośrednią przyczyną zwołanej na piątek demonstracji przed ambasadą. Słowa prezydenta Ukrainy skrytykowała również Komisja Europejska.

