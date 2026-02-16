W skrócie 35-letni turysta z Wielkiej Brytanii zdemolował elektroniczne kioski i stanowiska odprawy na lotnisku w Hongkongu.

Mężczyzna został zatrzymany przez ochronę i policję, która znalazła w jego plecaku nielegalne leki.

Postawiono mu zarzuty uszkodzenia mienia oraz nielegalnego posiadania substancji z Grupy 1.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 6:00 rano na międzynarodowym lotnisku w Hongkongu. Na nagraniu, na którym utrwalono incydent, zobaczyć można 35-latka, który w szale przewraca kioski służące do samoobsługowej odprawy.

W pewnym momencie chwyta za metalowy słupek odgradzający i z impetem zaczyna nim uderzać o leżące na ziemi urządzenia. Nie wiadomo, co skłoniło mężczyznę do takiego zachowania.

Hongkong. Groźny incydent na lotnisku, turysta wpadł w szał

Z informacji przekazanych przez władze lotniska wynika, że oprócz 10 elektronicznych kiosków i barierek, Brytyjczyk zdemolował także stanowiska odprawy pasażerskiej. Na miejscu interweniowała ochrona portu.

Służby lotniskowe apelowały do mężczyzny o uspokojenie się. Ostatecznie do 35-latka skierowana została policja, która dokonała zatrzymania, trafił do aresztu. Wszczęto również śledztwo mające na celu ustalić przyczyny i okoliczności incydentu.

Z informacji przekazanych przez lokalne media wynika, że turysta przebywał w Hongkongu od listopada ubiegłego roku. W poniedziałek rano przybył na lotnisko, by kupić bilet powrotny do Wielkiej Brytanii. Miał sprawiać wrażenie niestabilnego emocjonalnie.

Zdemolował lotnisko. W jego plecaku znaleziono nielegalną substancję

Niezrozumiałe i niebezpieczne dla otoczenia zachowanie na lotnisku to nie jedyne, z czego 35-letni Brytyjczyk będzie musiał się wkrótce tłumaczyć przed sądem. Policja przeszukała plecak mężczyzny, w którym znalazła cztery tabletki Viagry. Posiadanie tego środka w Hongkongu bez recepty jest sprzeczne z prawem, a turysta nie posiadał odpowiednich dokumentów.

35-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia oraz nielegalnego posiadania substancji z tzw. Grupy 1 (w prawie Hongkongu zalicza się do niej silne środki, których stosowanie musi być kontrolowane przez lekarza lub farmaceutę).

Tylko za drugi z zarzutów obywatelowi Wielkiej Brytanii grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch oraz grzywny w wysokości nawet 100 tys. dolarów hongkońskich (ponad 45 tys. zł).

Źródło: Hong Kong Free Press

