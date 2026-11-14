W skrócie Senatorowie Partii Demokratycznej wezwali Elona Muska do zabezpieczenia dokumentacji, dotyczącej działania systemów Starlink i Starshield w Ukrainie.

Politycy domagają się przekazania korespondencji między SpaceX, Pentagonem oraz Białym Domem w związku z przerwami w działaniu internetu satelitarnego na froncie.

Demokraci planują przeprowadzenie serii dochodzeń w sprawie administracji Trumpa oraz zaangażowania Elona Muska, co ma nastąpić po przejęciu kontroli nad Kongresem.

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Zgodnie z treścią listu, do którego dotarł "The Wall Street Journal", senatorowie z Partii Demokratycznej wezwali Elona Muska do zachowania całej dokumentacji, dotyczącej ograniczeń nałożonych przez SpaceX na wykorzystywane przez Ukrainę usługi satelitarne Starlink i Starshield.

Gazeta ujawniła, że demokraci planują "wszcząć serię dochodzeń" w sprawie postępowania administracji w związku z wojną w Ukrainie. Ma do tego dojść w styczniu, gdy przejmą kontrolę nad Kongresem. Dojdzie do tego w związku ze zwycięstwem Partii Demokratycznej w listopadowych wyborach uzupełniających.

Demokraci napisali list do Muska. Chodzi o ograniczenia Starlinka w Ukrainie

W liście wskazano na przerwy w świadczeniu usług, które miały miejsce między 13 a 24 października, a także ponownie 12 listopada. Utrudniły one ukraińskie operacje wojskowe. Władze w Kijowie informowały, że połączenie z terminalami Starlink znikało w trakcie ruchu z prędkością powyżej 160 km/godz. Tymczasem rosyjskie drony osiągają prędkość ok. 320-380 km/godz.

"Ograniczenia z października i listopada budzą obecnie niepokojącą obawę, że te słabe punkty utrzymują się nawet w systemach, na których polega rząd Stanów Zjednoczonych" - napisali senatorowie Jeanne Shaheen i Chris Coons w liście do Muska.

"WSJ" zwrócił uwagę, że Coons najprawdopodobniej zostanie przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych w nowym Kongresie. Shaheen jest z kolei najwyższą rangą demokratką w tej komisji i pod koniec obecnej kadencji przechodzi na emeryturę.

Politycy żądają obszernych zapisów. Na liście wiadomości z Białym Domem i Pentagonem

Gazeta przypomniała również, że Rosja w ostatnich miesiącach zintensyfikowała ataki na infrastrukturę cywilną Ukrainy. W tym kontekście w liście do Muska demokraci zwrócili uwagę, że podczas październikowych zakłóceń Rosja przeprowadziła w Ukrainie prawie cztery tysiące ataków.

Ustawodawcy zażądali więc udostępnienia obszernych zapisów SpaceX od 1 września, w tym wszelkiej komunikacji związanej ze Starlink i Starshield w Ukrainie, a także komunikacji między Elonem Muskiem, dyrektorami SpaceX, Białym Domem i Pentagonem.

W piśmie skierowanym do Muska senatorowie wezwali też spółkę do potwierdzenia spełnienia postawionych wymagań oraz udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania nadzorcze do 30 listopada.

USA. Demokraci planują szeroko zakrojone śledztwa w sprawie administracji Trumpa

"WSJ" przypomniał, że demokraci po wygranych wyborach zapowiedzieli szeroko zakrojone śledztwa w sprawie administracji Donalda Trumpa i prominentnych dyrektorów, powiązanych z prezydentem USA, w tym Elona Muska.

Czołowi Demokraci w Izbie Reprezentantów uznali również "za priorytet nadzoru" dochodzenia w sprawie pracy miliardera w tzw. Departamencie Wydajności Państwa (DOGE).

W zeszłym miesiącu kongresmeni wysłali do Białego Domu list z żądaniem zachowania danych w sprawie oficjalnego wykorzystania systemów sztucznej inteligencji, w tym Groka Elona Muska. Ostrzegli, że dotychczasowe praktyki "narażają kraj na szkodliwe wpływy ze strony nieznanych i nieodpowiedzialnych stron trzecich".

Źródło: "The Wall Street Journal"



