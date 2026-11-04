Demokraci na drodze do zwycięstwa. Media: Biorą co najmniej jedną izbę Kongresu

Wiktor Kazanecki

Wiktor Kazanecki

Partia Demokratyczna zdobyła większość w Izbie Reprezentantów, a niewykluczone, że będzie rządzić również amerykańskim Senatem - wynika z wyliczeń analityków, na które powołują się amerykańskie media. Sukces demokratów ogłoszono już w Karolinie Północnej oraz Karolinie Południowej, gdzie odbili senatorskie mandaty republikanom.

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Sympatycy Partii Demokratycznej podczas wieczoru wyborczego, w tle widoczny ekran z wynikami głosowania
Cieszący się ze spływających wyników sympatycy Partii DemokratycznejFrancis Chung/POLITICOEast News

Na godz. 4:40 polskiego czasu CNN przewiduje, że demokraci mogą liczyć na 46 mandatów w Senacie (to znaczy, że zdobyli 12 dodatkowych, bo resztę posiadali już wcześniej), a republikanie - na 37 miejsc w izbie wyższej kongresu, uzyskując 6 "nowych".

Dzieje się tak, ponieważ w wyborach połówkowych w USA odnawiana jest jedynie jedna trzecia składu Senatu. Większość w tej izbie wynosi 51 mandatów.

Wybory w USA. Media: Demokraci biorą Izbę Reprezentantów

Inaczej jest z Izbą Reprezentantów, gdzie Amerykanie wybiorą nowy skład - to 435 miejsc do objęcia, czyli większość do rządzenia wynosi 218. CNN wyliczyło, że demokraci mają zdobyli 126 szabel w izbie niższej, a republikanie - 71.

Reuters jednak, powołując się na wyliczenia analitycznego serwisu Decisiondesk HQ przekazał po godz. 3:00 naszego czasu, iż demokraci zwyciężą w tej rozgrywce, a tym samym zdobędą co najmniej wymagane 218 mandatów w Izbie Reprezentantów. Po godz. 4:00 o tym samym, spodziewanym triumfie demokratów poinformowało też CNN.

Podkreślmy, że to na razie przewidywania oparte na danych spływających z okręgów.

Nowym, demokratycznym spikerem Izby Reprezentantów może zostać Hakeem Jeffries - byłby pierwszym czarnoskórym na tym stanowisku w historii. Funkcję mógłby objąć na początku przyszłego roku, zastępując kompana Trumpa - Mike'a Johnsona.

Artykuł jest aktualizowany.

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