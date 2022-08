Jak podają lokalne media, pierwsza ofiara to mężczyzna, którego delfin ugryzł w obie ręce w czwartek rano. Po południu tego samego dnia zwierzę zaatakowało drugiego mężczyznę, raniąc go w palce lewej ręki. Jeden z poszkodowanych trafił do szpitala.

Japonia. Delfin zaatakował dwóch mężczyzn

Plaża Koshino w Japonii jest popularna wśród turystów, ale jest też często odwiedzana przez delfiny.

W związku z atakami władze zainstalowały wzdłuż plaży nadajniki ultradźwięków w nadziei, że odstraszą one morskie ssaki. Plażowicze zostali również ostrzeżeni o niebezpieczeństwach stwarzanych przez dzikie stworzenia.

"Delfiny na tym obszarze przyzwyczaiły się do obecności człowieka i były widywane na odcinkach plaży, gdzie woda jest bardzo płytka, np. sięga kolan" - poinformowały lokalne media.

Jak przekazała BBC, na całym świecie ataki delfinów są rzadkie, ale zdarzają się. Delfiny potrafią okazywać wrogość ludziom, a czasem zachowują się niezwykle agresywnie w stosunku do innych morskich stworzeń. W Kornwalii widziano np. delfina butlonosego, który podrzucał morświna w powietrze podczas ataku.