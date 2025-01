Delegacja słowackich parlamentarzystów wybrała się do Rosji na rozmowy o dostawach gazu i sytuacji w Ukrainie. Jak podał wiceprzewodniczący parlamentu, lider Słowackiej Partii Narodowej (SNS) Andrej Danko, samolot nie uzyskał zgody na przelot nad Polską. Do sytuacji odniósł się minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który rekomendował Słowakom "loty do Warszawy, a nie do Moskwy".