W skrócie Wysłannicy Donalda Trumpa mają odbyć spotkanie z Władimirem Putinem w Petersburgu, a tematem rozmów ma być nie tylko konflikt na Ukrainie.

Delegacja USA ma rozmawiać w sprawie uwolnienia Amerykanina przetrzymywanego w Rosji.

Donald Trump potwierdził, że chodzi o Stephena Hubbarda, który został skazany w Rosji.

W dokumencie Departamentu Stanu USA Stephen Hubbard jest określany jako niesłusznie zatrzymany.

Moskwa i Waszyngton uzgodniły w ostatnich dniach wprowadzenie dużych ilości oleju napędowego na rynek amerykański i globalny.

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We wtorek Steve Witkoff, otwiera się w nowym oknie przebywał w Oslo, otwiera się w nowym oknie, gdzie prowadził rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim, otwiera się w nowym oknie. Do spotkania z wysłannikiem Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie doszło na prośbę strony ukraińskiej.

Przypomnijmy, relacje między Kijowem, otwiera się w nowym oknie i Waszyngtonem, otwiera się w nowym oknie stały się napięte. Prezydent USA stoi na stanowisku, że negocjacje pokojowe z ramienia Ukrainy, otwiera się w nowym oknie powinien prowadzić nowy przywódca.

Kolejnym punktem wizyty Witkoffa w Europie, otwiera się w nowym oknie będzie spotkanie z Władimirem Putinem, otwiera się w nowym oknie w Petersburgu. Według "The New York Times" do amerykańskiego miliardera dołączy teść Donalda Trumpa,Jared Kushner, otwiera się w nowym oknie.

Stephen Hubbard odsiaduje wyrok w Rosji. Wysłannicy Trumpa dostali zadanie

Obaj mają podjąć kroki "pokazujące korzyści płynące z układów z Putinem" - podkreślono w publikacji. Chodzi o uwolnienie z rąk Rosjan "od dawna przetrzymywanego Amerykanina".

Dziennikarze nie podali konkretnego nazwiska. Pojawiły się spekulacje, że może chodzić o Stephena Hubbarda. Emerytowany nauczyciel zaciągnął się do ukraińskiej armii i służył w jednostce obronnej w mieście Izium.

Izium od marca do września 2022 roku znajdował się pod rosyjską okupacją. Hubbard za walkę po stronie Ukrainy w październiku 2024 roku został skazany na sześć lat i 10 miesięcy.

Spekulacje niedługo później rozwiał sam Trump. - Rozmawiałem z Putinem o Hubbardzie. Czas, by wrócił - zakomunikował, cytowany przez agencję Reutera. 72-latek spędza karę w więzieniu o zaostrzonym rygorze. W dokumentach Departamentu Stanu USA figuruje jako "niesłusznie zatrzymany".

Relacje na linii Moskwa-Waszyngton w ostatnich dniach ożywiły się. Przywódcy obu państw porozumieli się ws. wprowadzenia dużej ilości oleju napędowego na rynek amerykański i globalny, otwiera się w nowym oknie.

"Obniżenie cen dla Amerykanów, a w szczególności dla naszych wspaniałych rolników, hodowców i kierowców ciężarówek, jest moim NAJWYŻSZYM PRIORYTETEM" - tłumaczył na platformie Truth Social Donald Trump.

Wojna w Ukrainie. Negocjacje w Oslo, pierwszy komentarz Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski potwierdził po spotkaniu w Oslo, że Steve Witkoff leci do Moskwy, otwiera się w nowym oknie. - Zobaczymy, co Putin ma do powiedzenia - powiedział ukraiński przywódca.

Na rozmowach w stolicy Norwegii, otwiera się w nowym oknie był również obecny prezydent Finlandii, otwiera się w nowym oknie. - Z mojego doświadczenia wynika, że pokój wymaga cierpliwości. Niestety wojna nie czeka. Każdego dnia giną ludzie. (...) Uważam, że dzisiejsze rozmowy były krokiem we właściwym kierunku - podkreślił Alexander Stubb.

Na zapowiedź wizyty delegacji USA w Rosji zareagował szef tamtejszej dyplomacji. - Zobaczymy, co zaproponują. Jeśli zaproponują coś, co przyniesie nam korzyści ekonomiczne i finansowe, to dlaczego nie? - powiedział, cytowany przez agencję TASS.

Siergiej Ławrow zaznaczył, że "musi się to odbyć bez żadnych ustępstw politycznych z naszej strony".

Źródło: "The New York Times", Meduza, Reuters, TASS



