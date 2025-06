Izraelska armia zadeklarowała gotowość do wielodniowej konfrontacji

Irański minister spraw zagranicznych nazwał atak Izraela deklaracją wojny i wezwał ONZ do reakcji

Określenie to padło w liście Aragcziego do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym "wezwał Radę Bezpieczeństwa do natychmiastowego zajęcia się tą kwestią".