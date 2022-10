Deklaracja nowego premiera Szwecji ws. NATO

- Przeprowadziliśmy z sekretarzem generalnym dobrą rozmowę na temat szwedzkiego wniosku o przyjęcie do NATO i sytuacji bezpieczeństwa w regionie - powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu Ulf Kristersson na wspólnej konferencji z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Jednocześnie zapewnił, że zmiana rządu w Szwecji nie wpływa na decyzję o przystąpieniu tego kraju do NATO. - Panuje powszechna zgoda, że Szwecja powinna przystąpić do Sojuszu - dodał.

Nowy premier Szwecji zapowiedział również, że jego kraj "zaangażuje się jeszcze bardziej w działania antyterrorystyczne NATO".

Jak zapowiedział z kolei Jens Stoltenberg, NATO pomoże Szwecji i Finlandii, gdy te kraje znajdą się pod presją.

Szwecja i Finalndią chcą do NATO

W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę Szwecja oraz Finlandia w połowie maja złożyły formalny wniosek o przyjęcie ich w skład NATO. Na początku lipca ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Szwecja i Finlandia mają obecnie status państw zaproszonych do NATO i mogą uczestniczyć w naradach Sojuszu bez prawa głosu. Równolegle w krajach członkowskich NATO trwa proces ratyfikacji protokołów akcesyjnych.

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W Polsce taka zgoda na ratyfikację w formie ustawy uchwalana jest w Sejmie zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu, a potem do prezydenta. Po jej podpisaniu przez głowę państwa i wejściu w życie prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu.

Kim jest nowy premier Szwecji?

58-letni ekonomista Ulf Kristersson z liberalno-konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej został w poniedziałek wybrany przez parlament Riksdag nowym premierem Szwecji.

Za kandydaturą Kristerssona głosowało 176 parlamentarzystów z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, Chrześcijańskich Demokratów oraz Liberałów. Ugrupowania te utworzą mniejszościowy rząd, który w parlamencie wspierać będzie przeciwna imigrantom partia Szwedzcy Demokraci. Jej przedstawiciele mają otrzymać stanowiska w kancelarii premiera.

Kristersson to doświadczony polityk, karierę zaczynał od przynależności do partyjnej młodzieżówki, następnie został jej szefem, a od 1991 roku z przerwami jest parlamentarzystą Umiarkowanej Partii Koalicyjnej. W latach 2006-2010 był członkiem zarządu ds. socjalnych miasta Sztokholm, a w latach 2010-2014 ministrem ds. zabezpieczenia społecznego w gabinecie premiera Fredrika Reinfeldta.

Nowy premier uchodzi za zwolennika neoliberalizmu, jest autorem książki "Non-working generation", w której postawił tezę, że szwedzki model państwa opiekuńczego zmusza ludzi do pasywności.

Prywatnie kandydat na premiera ceni sobie życie rodzinne w Strangnas pod Sztokholmem, gdzie mieszka wraz z żoną kształcąca się na protestanckiego pastora Birgittą Ed oraz trzema córkami adoptowanymi z Chin. Polityk w latach 2003-2005 był szefem stowarzyszenia Centrum Adopcyjne, pośredniczącego w zagranicznych adopcjach.