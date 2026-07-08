W skrócie Na szczycie NATO w Ankarze potwierdzono zobowiązanie do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego.

Podkreślono wsparcie dla Ukrainy, w tym przekazanie 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia w 2026 roku oraz utrzymanie pomocy na tym poziomie do 2027 roku.

W deklaracji znalazł się zapis, że Iran nie może posiadać broni nuklearnej, a władze w Teheranie zostały wezwane do poszanowania wolności żeglugi w cieśninie Ormuz.

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Po szczycie NATO w Ankarze opublikowana została w środę wspólna deklaracja sojuszników. W jej pierwszym punkcie potwierdzone zostało "żelazne zobowiązanie do zbiorowej obrony" na mocy artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego.

Szczyt NATO w Ankarze. Potwierdzenie "żelaznego zobowiązania"

"Atak na jednego to atak na wszystkich. Nasza jedność, solidarność i wspólna siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu dla miliarda obywateli naszego Sojuszu wolnych i demokratycznych narodów. Pozostajemy wierni naszemu 360-stopniowemu podejściu do odstraszania i obrony" - czytamy.

Potwierdzono również, że Sojusz w obliczu zagrożenia ze strony Rosji oraz terroryzmem realizuje zobowiązania obronne z Hagi. Przypomniano, że w ubiegłym roku "sojusznicy europejscy i Kanada zwiększyli swoje inwestycje w podstawowe potrzeby obronne o ponad 139 miliardów dolarów".

"Dziś w Ankarze ogłaszamy nowe zamówienia o wartości ponad 50 miliardów dolarów i zobowiązujemy się do rozbudowy zbiorowych mocy produkcyjnych oraz współpracy z przemysłem w celu przyspieszenia innowacji" - przekazano w deklaracji. Sojusz będzie pracował nad eliminacją barier handlowych oraz na rzecz rozwoju przemysłu obronnego.

"Zmodernizowany Sojusz". Większe zaangażowanie Europy

Zaakcentowana też została budowa "silniejszej Europy, w silniejszym NATO", co zostało przedstawione jako "zmodernizowany Sojusz". "Europejscy sojusznicy i Kanada, współpracując ze Stanami Zjednoczonymi, przejmują większą odpowiedzialność za obronę Sojuszu" - czytamy.

Podkreślono, że zdolności obronne i odstraszania opierają się na połączeniu obrony nuklearnej, konwencjonalnej i przeciwrakietowej, uzupełnionych o zasoby kosmiczne i cybernetyczne. Przywódcy w oświadczeniu zapewnili o rozwijaniu zdolności do rozmieszczania sił, głębokich uderzeń, zdolności do obrony powietrznej, systemów bezzałogowych, nowoczesnych technologii i zdolności wywiadowczych. "Rozwijamy interoperacyjną transatlantycką chmurę wojenną i wdrażamy potężne modele AI" - podano.

Wsparcie dla Ukrainy. Sojusz zapewnił o kontynuacji pomocy

Jeden z sześciu punktów deklaracji poświęcony został Ukrainie. Sojusznicy potwierdzili niezachwiane poparcie dla tego państwa, w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej.

"Europejscy sojusznicy i Kanada finansują obecnie zdecydowaną większość pomocy bezpieczeństwa dla Ukrainy poprzez drogi dwustronne i wielostronne" - podano.

W deklaracji przekazano, że w tym roku Ukraina otrzyma w sumie 70 mld euro na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia. Przywódcy Sojuszu zapewnili też, że w 2027 roku pomoc zostanie utrzymana przynajmniej na tym samym poziomie.

Zapis dotyczący Iranu

Podczas szczytu w Ankarze pokreślono, że Pakt Północnoatlantycki "reaguje i dostosowuje się do strategicznej konkurencji, wszechobecnej niestabilności, zagrożeń hybrydowych i powtarzających się wstrząsów, które definiują nasze szersze środowisko bezpieczeństwa".

We wspólnym oświadczeniu zawarty też został zapis, że Iran nigdy nie może posiadać broni nuklearnej. Wezwano też Teheran do pełnego poszanowania wolności żeglugi w cieśninie Ormuz.

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