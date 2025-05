W środę do deklaracji francuskiego prezydenta odniósł się rzecznik Kremla.

Już wcześniej Kreml krytycznie wypowiadał się o podobnych planach. Kiedy Macron po raz pierwszy w marcu mówił o rozszerzeniu ochrony nuklearnej na inne kraje Europy, Rosja stanowczo stwierdziła, że jest to równoznaczne z oświadczeniem Francji o "jądrowym przywództwie w Europie", co by było "bardzo, bardzo konfrontacyjne".