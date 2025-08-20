Dekalog w każdej klasie. Sędzia z Teksasu zablokował rewolucję
Ustawa stanu Teksas, która nakłada na szkoły publiczne obowiązek umieszczania tablicy z Dekalogiem w każdej sali lekcyjnej, została wstrzymana. Na wniosek rodzin niechrześcijańskich sędzia okręgowy Fred Biery wydał decyzję blokującą wejście w życie przepisów. "Prawo (...) jest niezgodne z konstytucją i w niedopuszczalny sposób opowiada się po jednej ze stron" - napisał w uzasadnieniu Biery.
W skrócie
- Prawo w Teksasie nakazujące wywieszanie Dekalogu w każdej klasie zostało zablokowane przez sąd.
- Sędzia Fred Biery uznał ustawę za niezgodną z konstytucją i faworyzującą chrześcijaństwo.
- Rodziny niechrześcijańskie oraz liderzy religijni uznali decyzję sądu za istotną ochronę wolności wyznania.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W środę amerykański sędzia okręgowy Fred Biery wydał tymczasowy nakaz wstrzymujący wejście w życie ustawy, która nakładała na szkoły publiczne obowiązek umieszczania tablicy z 10 przykazaniami w każdej sali lekcyjnej - podała agencja AFP.
Prawo miało obowiązywać od 1 września. Zmiana została zaskarżona przez rodziny wyznające religie niechrześcijańskie, których dzieci uczęszczają do szkół publicznych.
"Prawo stanu Teksas - znane jako Senate Bill 10 - jest niezgodne z konstytucją i w niedopuszczalny sposób opowiada się po jednej ze stron w kwestiach teologicznych i oficjalnie faworyzuje wyznania chrześcijańskie nad innymi" - napisał Biery w swoim orzeczeniu.
"Wywieszenie tablic może wysyłać wykluczający komunikat do dzieci, które nie wyznają Dekalogu" - dodał.
USA. Tablice z Dekalogiem w szkołach w Teksasie. Sąd zablokował nowe prawo
Rabin Mara Nathan, jedna z autorek protestu, z zadowoleniem przyjęła orzeczenie.
"Wierzenia religijne dzieci powinny być wpajane przez rodziców i wspólnoty wyznaniowe, a nie przez polityków i szkoły publiczne" - przekazała Nathan w oświadczeniu.
W zeszłym roku sędzia w Luizjanie zablokował ustawę tego stanu, która nakazywała wywieszanie 10 przykazań w każdej klasie szkoły publicznej w stanie.
Sędzia John deGravelles stwierdził, że ustawa jest "niezgodna z ustawą zasadniczą i stanowi naruszenie pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych".
AFP przypomniało, że rozdział kościoła od państwa jest podstawową zasadą Stanów Zjednoczonych, a pierwsza poprawka zabrania ustanawiania religii państwowej lub preferowania jednej religii nad inną.
W podobnej sprawie w 1980 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że wywieszanie 10 przykazań w szkołach w Kentucky jest niezgodne z konstytucją.
Źródło: AFP