W skrócie Prawo w Teksasie nakazujące wywieszanie Dekalogu w każdej klasie zostało zablokowane przez sąd.

Sędzia Fred Biery uznał ustawę za niezgodną z konstytucją i faworyzującą chrześcijaństwo.

Rodziny niechrześcijańskie oraz liderzy religijni uznali decyzję sądu za istotną ochronę wolności wyznania.

W środę amerykański sędzia okręgowy Fred Biery wydał tymczasowy nakaz wstrzymujący wejście w życie ustawy, która nakładała na szkoły publiczne obowiązek umieszczania tablicy z 10 przykazaniami w każdej sali lekcyjnej - podała agencja AFP.

Prawo miało obowiązywać od 1 września. Zmiana została zaskarżona przez rodziny wyznające religie niechrześcijańskie, których dzieci uczęszczają do szkół publicznych.

"Prawo stanu Teksas - znane jako Senate Bill 10 - jest niezgodne z konstytucją i w niedopuszczalny sposób opowiada się po jednej ze stron w kwestiach teologicznych i oficjalnie faworyzuje wyznania chrześcijańskie nad innymi" - napisał Biery w swoim orzeczeniu.

"Wywieszenie tablic może wysyłać wykluczający komunikat do dzieci, które nie wyznają Dekalogu" - dodał.

Rabin Mara Nathan, jedna z autorek protestu, z zadowoleniem przyjęła orzeczenie.

"Wierzenia religijne dzieci powinny być wpajane przez rodziców i wspólnoty wyznaniowe, a nie przez polityków i szkoły publiczne" - przekazała Nathan w oświadczeniu.

W zeszłym roku sędzia w Luizjanie zablokował ustawę tego stanu, która nakazywała wywieszanie 10 przykazań w każdej klasie szkoły publicznej w stanie.

Sędzia John deGravelles stwierdził, że ustawa jest "niezgodna z ustawą zasadniczą i stanowi naruszenie pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych".

AFP przypomniało, że rozdział kościoła od państwa jest podstawową zasadą Stanów Zjednoczonych, a pierwsza poprawka zabrania ustanawiania religii państwowej lub preferowania jednej religii nad inną.

W podobnej sprawie w 1980 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że wywieszanie 10 przykazań w szkołach w Kentucky jest niezgodne z konstytucją.

Źródło: AFP

