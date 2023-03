Dekada pontyfikatu Franciszka. Papież zdradził, o jakim prezencie marzy

"Pokój, potrzebujemy pokoju" - mówił papież w podcaście Watykanu, cytowanym przez agencję Ansa. Wywiad z Franciszkiem został przeprowadzony z okazji dziesięciolecia pontyfikatu. Przywołując swój wybór 13 marca 2013 roku, papież powiedział: "Wydaje się, że to było wczoraj. Czas biegnie. A kiedy chcesz uchwycić to, co dzisiaj, robi się już jutro".

Zdjęcie 13 marca 2013, nowo wybrany papież wita się z wiernymi / FILIPPO MONTEFORTE / AFP / AFP