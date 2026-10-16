Reuters informuje, że według przedstawiciela rządu USA Donald Trump nie wnioskował o ograniczenie działania systemu Starshield dla Ukrainy.

Z kolei Elon Musk, szef firmy SpaceX, która odpowiada za wspomnianą usługę, twierdził, że wszelkie ograniczenia będą wprowadzone bezpośrednio na polecenie amerykańskiego prezydenta.

Starshield w Ukrainie. Za decyzją nie stał Trump?

W środę Ukraina poinformowała, że w usłudze Starshield wprowadzono ograniczenia. Kijów uważa ją za kluczową w obronie przed rosyjską inwazją. System satelitarny firmy SpaceX pomaga w komunikacji na polu walki. Jest przydatny przy obsłudze dronów i atakach średniego zasięgu na tereny okupowane przez Rosję.

System został ograniczony w Ukrainie tuż po tym, jak Donald Trump wezwał Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie. Jak jednak donosi agencja Reutera, za tą decyzją nie stał osobiście przywódca Stanów Zjednoczonych.

- Prezydent nigdy nie wysunął takiego żądania - odpowiedział amerykański urzędnik wspomnianej agencji na pytania, czy rozkaz pochodzi z Białego Domu.

Do sprawy w piątek odniósł się sam Donald Trump. Pytany o tę kwestię przez dziennikarzy wskazał: - Nie sądzę bym był to ja, ani Elon.

- Stany Zjednoczone nie nałożyły żadnych ograniczeń na dostęp Ukrainy do systemu Starshield - dodał prezydent USA i podkreślił, że "ma dobrą relację z Zełenskim".

Wojna w Ukrainie. Stan usługi Starshield

Agencja AFP przypomina, że Elon Musk twierdził wcześniej, że decyzje o "wszelkich ograniczeniach prędkości użytkowania" systemu Starshield "zostały podjęte przez armię USA i ostatecznie samego prezydenta".

W piątek Wołodymyr Zełenski poinformował, jak podaje AFP, że usługa jest w trakcie przywracania. - Moi partnerzy powiedzieli mi, że administracja USA i Biały Dom wysłały wiadomość do SpaceX, aby to zrobiły - przekazał.

Starlink. Napięte relacje Ukrainy i USA

W zeszłym tygodniu Donald Trump ogłosił, że Rosja może eksportować olej napędowy na rynki amerykański i światowe. Decyzję tę skrytykował Wołodymyr Zełenski.

Niedługo później Trump stwierdził, że Ukraińcy powinni wybrać innego prezydenta. Następnie ogłosił, że Rosja i Ukraina zawarły "rozejm energetyczny", choć żadna ze stron tego nie potwierdziła. Amerykański przywódca twierdził, że oba państwa zgodziły się na porozumienie, "bo on tak powiedział".



