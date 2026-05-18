W skrócie Węgry odwołały swojego ambasadora w Warszawie w związku z planowanymi zmianami w polityce zagranicznej.

Nowy premier Węgier Peter Magyar w najbliższych dniach odwiedzi Polskę, spotykając się z najważniejszymi przedstawicielami władz.

"Relacje węgiersko-polskie znajdują się u progu nowego etapu. W najbliższych dniach delegacja wysokiego szczebla z Węgier przyjedzie do Polski, a naszym wspólnym celem będzie zbudowanie nowych podstaw naszej współpracy" - czytamy w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Anity Orban.

Jak zaznaczyła polityk, "nowa era wymaga nowego podejścia". "Z tego powodu podjęłam decyzję o wycofaniu ambasadora Węgier w Warszawie. Tylko nowa osoba będzie w stanie wiarygodnie i konsekwentnie realizować odnowioną linię polityki zagranicznej" - dodała.

Węgry odwołały ambasadora w Warszawie. Zwrot przed wizytą Magyara

Decyzja o zmianie przedstawiciela węgierskiego rządu w Polsce zapadła tuż przed rozpoczęciem wizyty Petera Magyara, nowo powołanego premiera Węgier, nad Wisłą. Szefowi rządu w Budapeszcie towarzyszyć będą najważniejsi ministrowie, w tym Anita Orban.

Polityk przybędzie do Polski we wtorek i odwiedzi trzy miasta: Kraków, Warszawę i Gdańsk. Planuje spotkania z najważniejszymi przedstawicielami polskich władz - w tym m.in. premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim.

Decyzja o odwiedzinach w naszym kraju została ogłoszona 13 maja, po zakończeniu pierwszego posiedzenia nowego węgierskiego rządu. Magyar już w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał jednak, że w ramach pierwszej zagranicznej podróży po objęciu stanowiska uda się do Warszawy.

Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.

